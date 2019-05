JE LI KRIV KOPAL ILI LABUD? Ministri se sprdaju s kreativnim objašnjenjem HDZ-ovog poraza što nije dobar znak za šefa analitike

Brojni stručnjaci negiraju tvrdnju Roberta Kopala o ‘crnom labudu’

U izbornoj noći, nakon što je Državno izborno povjerenstvo objavilo prve privremene rezultate iz kojih je bilo vidljivo kako će HDZ osvojiti četiri mandata u Europskom parlamentu, pojavio se navodni uzrok takvog rezultata. Naime, glavni analitičar HDZ-a Robert Kopal sinoć je iznio tezu o “crnom labudu”.

“Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to nažalost dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013.”, komentirao je Kopal.

“Crni labud” je teorija, koju je postavio Nassim Nicholas Taleb, analitičar tržišta i rizika. Ona govori o nekom nepredvidljivom događaju koji ima ozbiljne posljedice. Primjera je mnogo, a najčešće se spominju uspjeh Googlea u svijetu interneta, teroristički napad na nebodere u New Yorku i velika ekonomska kriza iz 2008. Je li HDZ-ov rezultat na izborima za Europski parlament toliko ozbiljan? Mnogi su uvjereni da nije.

Svi negiraju ‘crnog labuda’

Tako je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković prokomentirao: “Nemam pojma. Prva informacija.” Ministar zdravstva Milan Kujundžić je pak medijima rekao da se “slabo bavi crnim i bijelim labudovima”.

Puno konkretniji je bio ekonomist Toni Prug, koji je za N1, rekao kako “u jučerašnjem kontekstu ne vidim ništa što je bilo toliko iznenađujuće da bi mogli govoriti o ičem sličnom događajima koji se nazivaju ‘crnim labudom’. U cijeloj Europi se evidentno radi o radikalizaciji glasačkog tijela i lijevo i desno, a u tom kontekstu HDZ ostaje u sredini, koliko god to zvučalo paradoksalno”.

Ekonomski analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti Luka Brkić dao je Dnevnik.hr-u primjer “crnog labuda”. “Primjerice, financijska kriza iz 2008. i 2009. godine prema svim onim mjerama osiguranja nije se trebala dogoditi. Mogućnost da se ona dogodi bila je praktično samo teorijska. Ali se ona dogodila i imala je izuzetno razornu moć. To je ‘crni labud'”, objasnio je Brkić.

O HDZ-ovom “crnom labudu” je rekao: “Ja tu ne vidim nikakvog ‘crnog labuda’. Da je HDZ dobio jedan ili da nisu osvojili niti jedan mandat, onda bi to stajalo.” Politički analitičar Žarko Puhovski je otišao najdalje u komentaru Kopalovog “crnog labuda”, spojivši ga direktno s vrhom stranke. “Rezultat HDZ-a nije nikakav splet okolnosti. Nije to nikakav ‘crni labud’, već neodgovorno Plenkovićevo kockanje”, rekao je Puhovski za dnevnik.

Na kraju se postavlja pitanje s obzirom na komentare ministra i činjenicu da je HDZ podbacio – hoće li upravo glavni HDZ-ov analitičar Kopal biti taj koji će morati pozicijom platiti ovaj izborni poraz.

