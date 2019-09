JE LI KOLINDA SPAVALA DOK JE TRUMP GOVORIO? Tvrdi da nije rekao kako budućnost ne pripada globalistima; demantira je i Bijela kuća

Kolinda tvrdi da Trump nije rekao da budućnost ne pripada globalistima

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila je u razgovoru za RTL govor američkog predsjednika Donalda Trumpa ovog tjedna na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Međutim, rekla je da Trump nije pozvao nacije da se okrenu same sebi i kazala je da nije rekao da budućnost ne pripada globalistima iako je to zaista rekao i to stoji kao glavna vijest na internetskim stranicama Bijele kuće.

“Ne, ne, ne… Ne možete to izvlačiti iz konteksta”, odgovorila je predsjednica te dodala da se “SAD kao najveća svjetska velesila” ne može “izmaknuti iz globalizacije”. “On nije rekao da budućnost ne pripada globalistima, nego da ona pripada domoljubima”, kazala je predsjednica.

Demantira je Bijela kuća

Međutim, piše RTL, Trump je zaista u govoru izrekao rečenicu “Budućnost ne pripada globalistima”. No, tada je nastavio i s “budućnost pripada domoljubima”, odnosno patriotima. “Budućnost pripada suverenim i nezavisnim državama. Ako želite slobodu, budite ponosni na svoju državu. Ako želite demokraciju, držite se suvereniteta. Ako želite mir, volite svoju naciju. Mudri lideri uvijek stavljaju dobro državljana svojih država i svoje države na prvo mjesto. Budućnost ne pripada globalistima, nego budućnost pripada patriotima”.

I Bijela kuća je na internetskoj stranici u naslovu vijesti o govoru američkog predsjednika Trumpa upravo istaknula tu rečenicu za koju je predsjednica pokušavala uvjeriti javnost da je Trump nije izrekao.

Pitanje migracija

“I onda je govorio o migracijama i cijelom tom kompleksu i sustavu prijetnji koje se pojavljuju u svijetu i rekao je, što se njega tiče, dakle on zatvara granice. Rekao je, što je u potpunosti u pravu i u potpunosti u skladu s međunarodnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom, da je svaka država odgovorna za svoje granice i da ima potpuno pravo štititi svoje granice od bilo kakvih ilegalnih pa čak i legalnih migracija.

Vi kao država imate pravo odbiti osobu koja vam dolazi s vizom, ako sumnjate da ta osoba ima nekakve druge namjere. No, rekao je i da će se SAD potruditi da mijenja korijenske uzroke migracije, a govorio je uglavnom o zapadnoj hemisferi. Znači da se ljudima omogući da žive u svojim državama”, interpretirala je Trumpove riječi predsjednica.

Što je Trump zaista rekao o migracijama?

“U zapadnoj hemisferi smo se pridružili našim partnerima kako bi osigurali stabilnost i prilike diljem regije. U toj misiji jedan od kritičnih izazova su ilegalne migracije”, rekao je Trump u svom govoru u UN-u te upozorio na “masovne ilegalne migracije”. “Nepravedne su, nesigurne i neodržive. Za sve uključene”, kazao je Trump i upozorio da u svijetu postoji “rastuća industrija” radikalnih aktivista i nevladinih organizacija koje “promoviraju krijumčarenje ljudima”

“Te grupe potiču ilegalne migracije i traže brisanje državnih granica. Danas imam poruku za aktiviste koji se bore za otvorene granice. Za one koji su se ogrnuli retorikom socijalne pravde. Vaše politike nisu pravedne, vaše su politike okrutne i zle”, poručio im je Trump i dodao da kada “potkopavaju graničnu sigurnost”, potkopavaju i “ljudska prava i ljudsko dostojanstvo”.

S druge strane države je potaknuo da još jače zaštite svoje granice, što je na tragu onoga što je rekla predsjednica, piše RTL.