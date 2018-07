JE LI JUNCKER JAKO PIJAN ILI GA SAMO BOLE LEĐA? Pogledajte kako je na NATO summitu teturao, pridržavali su ga drugi europski čelnici

Iako se već godinama priča da predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker ima problema s pićem, on tvrdi da nije pijanac već da ima problema s išijasom, koji mu znatno otežava kretanje.

Na snimci koja se počela širiti Internetom vidi se kako predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker prije večere u sklopu NATO summita u Bruxellesu tetura i posrće.

This looks awfulpic.twitter.com/g486YR3H3D — Bruno Maçães (@MacaesBruno) July 12, 2018

Tako su mu pri hodanju, ali i stajanju, pomagali kolege iz drugih zemalja. Pridržavali su ga predsjednik Finske Sauli Niinisto i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Kako ne bi pao, Junckera je pridržavao i premijer Nizozemske Mark Rutte, no američki predsjednik Donald Trump nije osjetio potrebu pomoći pa je samo prošao, vidi se na snimci.

Jutarnji list piše da se već godinama priča da predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker ima problema s pićem, a neki su ga već prozvali ‘Juncker the Drunker’, no on tvrdi da nije pijanac već da ima problema s išijasom, koji mu znatno otežava kretanje. Da je riječ o zdravstvenim problemima, potvrdili su i premijer Portugala Antonio Costa te nizozemski premijer Mark Rutte. Costa je rekao da mu se Juncker požalio da ga jako bole leđa, dok Rutte također kaže da predsjednik Europske komisije već neko vrijeme ima problema s leđima, no ne radi se o nečem ozbiljnom.