Jadranka Kosor komentirala je komemoraciju u Jasenovcu, kao i posljednji medijski istup predsjednika Zorana Milanovića koji je nastavio s prozivkima na račun premijera Andreja Plenkovića.

Kosor je za N1 objasnila kako je u političkom ringu svako mjesto zapravo mjesto na kojem se može komentirati i dnevnpolitička situacija.

Kosor bi drugačije pristupila problemu od Milanovića

"To ovisi i o novinarima, da novinari nisu imali pregršt pitanja vezana isključivo za taj okršaj predsjednika države i Vlade, to se vjerojatno ne bi dogodilo. Ali, kad bih ja bila u toj situaciji, isključivo bih komentirala današnji dan i iskoristila bih to da kažem kako je bilo pogubno uvoditi dvostruke konotacije za 'Za dom spremni', kako je bilo pogubno pozdrav koji je fašistički, ustaški proglasiti pozdravom koji se može korisititi u komemorativne svrhe", rekla je bivša premijerka.

Smatra da je nužno da predsjednik Vlade opozove svoju izjavu o dvostrukim konotacijama i upotrebi ZDS-a u komemorativne svrhe.

"Ako je ZDS poklič ustaške nezavisne države, onda se to ne smije upotrebljavati i točka", poručila je Kosor.