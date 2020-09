‘JE LI HRVATSKA SPREMNA NA POJAČANO UMIRANJE?’ Bivši minista poručio da smo se trebali pripremiti za najcrnji scenarij

‘Kada za mjesec ili dva dođe do novog porasta zaraženih, vjerojatno ćemo na tisuću novozaraženih dnevno u roku dva tjedna napuniti sve naše bolničke kapacitete’

Bivši ministar gospodarstva u Račanovoj Vladi od 2000. do 2002. godine, Goranko Fižulić, rekao je danas za N1 da je u protekla dva tjedna Hrvatska došla na sam vrh liste država Europske unije, tako da smo po broju novozaraženih na 100.000 stanovnika na 3. mjestu, po broju umrlih na 100.000 smo na 4. mjestu, po broju pozitivnih na ukupan broj obavljenih testova smo na 2. mjestu.

“Bosna je standardno loša, a Srbija ima bolje podatke nego u prethodnom razdoblju. Sve te zemlje, kao i ostale zemlje Balkana, su preko ljeta uvezle slučajeve iz Švedske”, rekao je Fižulić o situaciji u susjednim zemljama.

Od hrvatske Vlade očekuje odgovore na ključna pitanja, koji su kapaciteti za intenzivnu njegu, koliko respiratora je zapakirano u skladištima, te koliko je timova osposobljeno i raspoloživo za intenzivnu njegu i rad s respiratorima. “Kada za mjesec ili dva dođe do novog porasta zaraženih, vjerojatno ćemo na tisuću novozaraženih dnevno u roku dva tjedna napuniti sve naše bolničke kapacitete”, rekao je Fižulić koji ističe da Vlada treba komunicirati na jasan način, da ne frizira, da kaže istinu i da suoči građane s problemom koji je pred nama.

Priprema za najcrnji scenarij

Fižulić se složio s konstatacijom da je karantena bila politička odluka, a ako će doći do novog, on će biti posljedica zdravstvenih odluka unutar zemalja. “Trebali smo se pripremati za najcrnji scenarij, a ako se on ne dogodi, idemo dalje. Ako dođe do novog lockdowna, bit će motiviran isključivo nemogućnošću kontrole širenja zaraze, a to znači da će zdravstveni sustav biti pred kolapsom, a broj onih koji će trebati zdravstvenu njegu bit će veći od zdravstvenih kapaciteta”, rekao je.

Kaže da jedan od vodećih prediktivnih modela zaraženih predviđa da, ako bi cijeli svijet bio Singapur, u siječnju bismo imali dva milijuna umrlih. Ako bi se vodili švedskim modelom i ne učinili ništa, možemo očekivati četiri milijuna umrlih. “Razgovaramo o milijunima gore, milijunima dole. Kada to prevedete na države, to u Hrvatskoj znači da postoji mogućnost da imamo 2700 umrlih do siječnja mjeseca. Da li je hrvatska javnost spremna na takvo pojačano umiranje?”, pita se Fižulić.

Nošenje maski

Dodaje kako sigurno znamo da neke od mjera smanjuju širenje zaraze. “Ako to znamo sigurno, sve ostalo treba biti u funkciji toga, kako smanjiti širenje zaraze”, kazao je i istaknuo da u Singapuru i Koreji nitko ne dovodi u pitanje treba nošenje maske, za razliku od europskih zemljama. “Vlasti se skrivaju iza stožera, umjesto da zauzmu jasan stav i uvedu kazne po potrebi. Ovo nije natjecanje u ljepoti.”

“Nekorektno je govoriti o modelima, držimo se činjenica i onoga što smo proteklih sedam mjeseci naučili”, dodaje i kaže kako Europska unija i dalje nema jedinstven pristup mjerama poput držanja distance i nošenja maski.

Ustavnost Stožera

Fižulić ne vjeruje da će odluka Ustavnog suda pod pritiskom javnosti biti javna, misli da će biti odvojenih mišljenja sudaca i ne očekuje ništa spektakularno. “Većina sudaca je svjesna da bi došlo do potpunog kaosa kada ne bi podržali odluke, odnosno ustavnost Stožera. To bi bio vjetar u leđa svima koji ne osporavaju one dvojbene odluke stožera, nego i sve ostale odluke utemeljene na zdravom razumu i logici.

Stožer je izložen kritici s jedne strane onih koji su ili zbog neznanja ili komocije ne žele nikakva ograničenja, a istovremeno su manipulirani od onih koji u provođenju ograničenja vide napad na vlastite financijske interese, to je njihov legitiman stav, ali je kao takav štetan za opći javni interes”, prokomentirao je Fižulić.

Dodaje da se premijer Andrej Plenković treba ponašati u skladu sa svojim ovlastima. “On se ne može skrivati iza Stožera. Treba se javno suočiti sa svim lošim stvarima koje su pred nama.”

