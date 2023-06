Noćenje u hotelu s 4 zvjezdice u turskoj Antalyi u srpnju košta od 88 do 250 eura. Isti smještaj u Rovinju se kreće od 207 do 518 eura. Soba u Lisabonu može se naći već za 47 eura, dok je najjeftinija soba u Dubrovniku dostupna za 74 eura. Put od Zagreba do Supetra autom košta 113 eura, a let do grčkog otoka Krfa može se naći već od 25 eura. Je li Hrvatska postala preskupa?

"Srednjom staležu je sigurno preskupo, onima s manjim primanjima nedostupno, jedino tko ima lovu - sve mu je dostupno", kaže Zagrepčanka Ana za RTL Direkt.

'Prosječnom građaninu je ljetovanje u Hrvatskoj postalo preskupo'

Jing iz Malezije kaže da su cijene ovdje dosta razumno, dok Camilla iz Cipra ne misli tako.

"Pomalo je skupo, ali je u redu."

Prema podacima Eurostata iz 2022. godine 51 posto Hrvata ne može si priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće.

"Prosječnom građaninu, ako gledamo sve one izjave o prosječnim plaćama ljetovati u Hrvatskoj za Hrvate je postalo preskupo", kaže Ana Magdić, voditeljica prodaje turističke agencije u Zagrebu.

'Najviše se traži Grčka, Turska, Egipat...'

Njemački ured za statistiku je usporedio cijene smještaja i hrane u turističkim destinacijama i Njemačkoj. Došli su do zaključka da su Turska i Albanija 56 posto jeftinije nego Njemačka, Portugal i Malta 28 posto, Grčka 21, Španjolska, Poljska, Češka - 18 posto. Hrvatska je skuplja od svih ovih zemalja - a jeftinija od Njemačke 17 posto.

"Najviše se traži Grčka, Turska, a i Egipat je dosta popularan. U Egipat možete s nama putovati cijelu godinu, za 600, 700 eura. Znači ljetovanje u paketu s avionom i all inclusiveom", ističe Magdić.

Nijemci su prikazali podatke o ljetovanju na vrlo jednostavan način. Za iznos od 1000 eura koji biste platili u Turskoj, u Portugalu bi morali izdvojiti 1636 eura, u Grčkoj 1795 eura, dok bi u Hrvatskoj trebalo platiti 1886 eura. Činjenica da je Hrvatska skuplja je poznata i u Srbiji, pa možda zbog toga ljudi umjesto da putuju na bliži Jadran, odabiru jeftinije destinacije poput Tunisa.

"Ljudi koji su bukirali u januaru za ovaj period, oni su mogli za jedno 500, 600 eura po osobi mogli da dobiju kvalitetan hotel s dobro all inclusive uslugom. To je neki omjer cijena. Ima i nekih skupih aranžmana, ali ovo je za one koji hoće maksimum za pristojnu cijenu", kaže Marija Nedeljković, vlasnica turističke agencije u Srbiji.