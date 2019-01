JE LI HRVATSKA IZIGRANA U SLUČAJU BORBENIH AVIONA? Stručnjak tvrdi: ‘Obično takva dobra ponuda u sebi ima neku udicu’

‘Hrvatska se našla na raskršću međunarodnih vojno-tehničkih sukobljavanja oko ogromnog novca i teme su puno veće od naših 12 aviona od 500 milijuna dolara, što su u zrakoplovnim odnosima skromni novci’

Član stručnog tima za nabavu zrakoplova, brigadir Željko Ninić, tvrdi kako priča s nabavkom zrakoplova još nije završena te ističe da su za izraelsko izaslanstvo koje dolazi planirani sastanci na višim razinama s ciljem realizacije, odnosno rješavanja situacije.

Osvrnuo se na cijelu situaciju oko kupovine bojnih zrakoplova, na stručnoj razini ga je iznenadio razvoj situacije jer se u realizaciju krenulo na razini Vlada-Vlada, isključivom suradnjom dviju država i iz te perspektive je sve rađeno s državom Izrael. “RH je kao krajnji kupac stvorila sve preduvjete za potpisivanje ugovora, Izrael je trebao stvoriti sa svoje strane kao ponuđač, no u nekoj fazi procesa došlo je do zaokreta koji nas je doveo do ove točke. Iz te perspektive, to je čudno jer tijekom ovog procesa nije postojalo indikatora da bi do ovakvog zaokreta moglo doći”, kazao je Ninić u emisiji “U mreži prvog”.

‘SAD nam ne djeluje kao strateški partner’

Za razliku od Ninića, za Marinka Ogoreca, stručnjaka za sigurnost, ovo je ipak kraj priče. Tvrdi pritom da su Sjedinjene Države postupile nekorektno jer su primjedbe trebale iznijeti na početku procesa, jer su bile uključene kao ponuđač unutar tendera za nabavku zrakoplova. “Ovako nam SAD ne djeluje kao strateški partner”, dodao je.

Vojni analitičar portala Obris Igor Tabak kaže da je cijeli posao uvjetovan dogovorom Izraela i SAD-a i bilo bi nekorektno u startu Hrvatskoj suziti opcije izbora aviona samim time što u trenutku otvaranja natječaja taj dogovor ne postoji. “Druga je stvar da, ako vam se već dopusti da idete u natječaj i razgovori teku, da bi se cijela stvar dogovorila, trebaju popustiti obje strane. Tu dogovora nije bilo, pa automatski naš posao je u teškim problemima”, kazao je Tabak.

Ninić o non-paperu: Ja ga nisam vidio

Govoreći o non-paperu i o tome da su prije godinu dana bili obaviješteni državni i vojni vrh, Ninić kaže da ga on nije vidio. Pita se zašto taj papir nije vidjelo stručno povjerenstvo, ako on uopće postoji. Dodao je kako je RH znala da nam treba dozvola SAD-a za kupovinu zrakoplova, već smo nekoliko puta ishodovali dozvole za raznu opremu koju smo nabavljali.

Komentirajući je li netko pogriješio u cijeloj ovoj priči, Ninić smatra da on i njegov stručni tim nisu nigdje pogriješili – poštivali su proceduru, napravili kompletnu papirologiju i procese koji prate nabavu, pridržavali su se svih propisa i uvjeren je da nije napravljena niti jedna pogreška. Odobrenje SAD-a je jedan od uvjeta da bi se ugovori potpisali, siguran je da to nije jedini uvjet već je bilo jako puno dodirnih točaka koje su s Izraelom morali riješiti.

Velika očekivanja bez prave procjene rizika

Ogorec prst krivnje usmjerava u Izrael. Smatra da je, što se tiče Hrvatske, cijeli transfer napravljen jako korektno, vrlo transparentno i od početka je bio otvoren javnosti, više no što bi i trebao biti. Smatra da se radi o vrlo složenom problemu i da bi SAD možda i progledale kroz prste da prodaju RH 12 zrakoplova, no Izrael rasprodaje više, oko 100-tinjak svojih zrakoplova F-16 Barak i ima jako puno zainteresiranih strana. Dodao je kako bi se svi servisi i održavanja trebali raditi u Izraelu, a ne u SAD-u i tu su poprilično veliki gubici.

Tabak je pojasnio kako Izrael i SAD godinama oko prava intelektualnog vlasništva u zrakoplovstvu imaju velikih sporova. Kazao je kako s modelima F-16 Izrael smije raditi gotovo sve, a Amerikancima ostaje prvo vlasništva i ako se ono ne zadrži, praktički su predali cijeli proizvod. Smatra da se Hrvatska našla na raskršću međunarodnih vojno-tehničkih sukobljavanja oko ogromnog novca i teme su puno veće od naših 12 aviona od 500 mil $, što su u zrakoplovnim odnosima skromni novci.

“Hrvatska je u ovaj posao ušla jako entuzijastično s velikim očekivanjima slušajući obećanja ponuđača. Ponuda je bila jako dobra, obuhvaćala je svašta, ali obično takva dobra ponuda u sebi ima neku udicu. Hrvatska je podcijenila rizike ove ponude”, zaključio je za HRT Tabak.