JE LI HOS IKADA SIMPATIZIRAO USTAŠE? U ovom govoru njihovog prvog načelnika iz 1991. mogao bi se kriti odgovor na to pitanje

Ideološke rasprave ponovno su se užarile nakon što je u srijedu predsjednik Zoran Milanović za HOS-ovu ploču sa ustaškim pozdravom koja je iz Jasenovca premještena nedaleko u Novsku rekao da je treba maknuti i baciti negdje jer “to nema veze s Domovinskim ratom”. Danas se Novi list prisjetio govora iz rujna 1991. Ante Paradžika, dopredsjednika HSP-a i prvi načelnik Ratnog stožera HOS-a, kojega su hrvatski policajci ubili su 21. rujna 1991. u Sesvetama, na njegovom povratku iz Križevaca, gdje je održao tribinu. Nakon što je jedna žena u publici izrazila skepticizam prema HOS-u, Paradžik joj je pokušao objasniti zašto nije u pravu.

“HDZ bježi s ratišta, ali našu vojsku vodi U i kaseta Jure Fracetića, kažu da im to daje snagu. Neće pjesmu Tuđmana pjevati nikako, on ide Jure Francetić i juriš, e prijateljica draga. Znači hoće imati nekog idola, heroja. Ustaša, ustaša, pa da vidiš kako ide. Ja bih pitao da li ti hoćeš da se ja borim za Hrvatsku. Pa što se onda tebe tiče što ja nosim na prsima. Jedan je, nisu imali U, pa su uzeli potkovicu od konja i svezao je kanapom i ide. I da mu, gospođo, kažete: nemojte pod tim, pa on će vas ubiti. Samo mu kažeš: šuti i bori se. Ovdje da se pojavi HOS, vaš bi predsjednik rekao nećemo ih primiti jer nema rata. Ali, kad bi vi bili opkoljeni kao Osijek, vi bi primili i Juru Francetića i Maksa Luburića i primili bi i Crnce.

Kad je Osijek bio malo napadnut, onda nisu primali ustaše pravaše, kad im je steglo i nema HDZ-ovaca, onda kažu: dođite i vi. Kad ste vi u rijeci, ne birate štap koji vam se pruža, primate najbliži štap. Vi možete birati jer niste osjetili krv, da vidite kako vam ubijaju majku, ženu, djecu, pa vi ne bi rekli: neću ja vas ustaše, primila bi ti, gospođo, i duplog ustašu, duplog ustašu, tako vam je to. Pa dobro, što vam smeta taj ustaša. Meni je Joža Broz govorio da sam ustaša, govori mi i Franjo da sam ustaša. Ali, došla je sloboda, sve su partije dopuštene, pa i ustaška partija je dopuštena”, objasnio je tada Paradžik što je HOS.

