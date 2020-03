JE LI ZAGREB SPREMAN NA NAJCRNJI SCENARIJ? Evo koje sve mjere spremaju; Uputili i apel, ali jedna preporuka ljudima baš i nije sjela

I Kaptol je reagirao prije nego zagrebački Ured za upravljanje kriznim situacijama koji kaže da čekaju signal Stožera civilne zaštite

Kakve mjere Zagreb sprema za slučaj da se pandemija proširi nemoguće je reći jer nadležni u gradu šute, osim gradonačelnika Milana Bandića koji na pitanje o tome zašto Grad ne daje školama osnovni sanitarni pribor odgovara kako bi se trebali prati pepelom.

Tek nešto rječitiji bio je Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje kriznim situacijama.

PANDEMIJA KORONAVIRUSA UŽIVO: Potvrđena još dva slučaja, u Hrvatskoj je sada ukupno 27 zaraženih. Riječ je o Hrvatima koji su došli iz Italije

TREBAO BI BRINUTI O SIGURNOSTI U METROPOLI, ALI… ‘Ja sam otišao ća, u avionu sam i boli me ku***’

‘Čekamo signal Stožera’

Ipak kako je kriza eskalirala, za RTL je istaknuo da Ured za upravljanje hitnim situacijama ne odlučuje sam, nego čekaju signal Stožera. Do sad su na njihov zahtjev pronašli dodatni prostor za izolaciju.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

“Osigurano je dovoljno kapaciteta i ti se kapaciteti mogu širiti. U najgorem scenariju, za koji se nadam da se neće dogoditi, onda bi se čak i sportske dvorane koristile za to. Riječ je o 100 kreveta”, pojasnio je Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje kriznim situacijama.

“Mi sve što radimo i sve mjere koje poduzimamo, radimo da nam se ne dogodi najcrnji scenarij. Zbog toga ja ne bih o njemu ni govorio. Možete biti sigurni da Stožer priprema sve planove za svaku moguću situaciju. Međutim mi nismo u toj situaciji i nadam se da nećemo biti i činimo sve da ne budemo u toj situaciji”, izjavio je Božinović.

ZNANSTVENIK IVAN ĐIKIĆ TVRDI DA MNOGI NEĆE ZNATI DA IMAJU KORONAVIRUS I ONDA OBJASNIO OVU IZJAVU: ‘Dobro je da se više osoba zarazi…’

Kalinić nezadovoljan Božinovićevim djelovanjem

Unatoč tome, prvi čovjek zagrebačke sigurnosti ima zamjerke na dosad učinjeno.

“Mislim da ovo što se do sada događalo da je presporo i da se moraju dogoditi rigoroznije mjere. Jer mnogi drugi su zatvorili granice, Republika Hrvatska to još nije, a to naravno sve utječe na funkcioniranje Grada Zagreba”, dodao je Kalinić.

A kako izgleda najcrnji scenarij vidi se u Italiji. Cijela Italija je u karanteni, a Talijani smiju samo na posao i k liječniku. Dođe li do potrebe za karantenom u Zagrebu

Tko se u Italiji ne pridržava uputa policije može završiti u zatvoru i do tri mjeseca. Policija je megafonima upozoravala građane da ne izlaze na ulice. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zasad ne otkriva koje će mjere poduzeti dođe li do iste situacije i kod nas.

U neke trgovine u Italiji kupci ulaze jedan po jedan, a u svima moraju držati minimalni međusobni razmak od jednog metra. Svi se nadaju da se takav scenarij u Hrvatskoj ipak neće dogoditi.

EVO ŠTO KORONAVIRUS ZAPRAVO ČINI VAŠEM TIJELU: Ovo je proces u kojem gadna zaraza preotima vaše stanice

Ispraznili škropionice, hostije samo na ruke…

Na koronoavirus zato je reagirao Kaptol. Zagrebački nadbiskup Josip Bozanić donio je odluku da se zbog mjera opreza isprazne sve škropionice u crkvama. Pozvao je vjernike koji imaju simptome poput problema s disanjem ili su bili u nekom od žarišta epidemije, kao i starije osobe i kronične bolesnike, da ne dolaze na misu.

“U samom liturgijskom slavlju kada su vjernici pozvani pružiti mir jedni drugima i u liturgijskom zajedništvu jedni drugima iskazati međusobno bratstvo i sestrinstvo neće se rukovati. Treća stvar je u trenutku primanja sakramenta svete euharistije, svete pričesti to će učiniti tako da će pristupiti i euharistiju primiti na svome dlanu”, kazao je Borna Puškarić, predstojnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Crkve za sada ostaju otvorene, a mise će se nastaviti održavati. No, dogodi li se Zagrebu talijanski scenarij, kažu na Kaptolu, slušat će upute Stožera civilne zaštite.

Grad Zagreb uputio apel sugrađanima: Jedna mjera izazvala niz negativnih komentara

Grad Zagreb objavio je u četvrtak poslijepodne na Facebooku apel građanima zbog situacije s koronavirusom. Pozvali su ih da budu posebno oprezni i pridržavaju se mjera prevencije s ciljem sprečavanja širenja zaraze. Međutim, jedna predložena mjera izazvala je niz negativnih komentara.

“Drage sugrađanke i dragi sugrađani, čuvajmo naše zdravlje i zdravlje naših bližnjih! Podijelimo ove preporuke i budimo odgovorni!”, stoji u objavi.

U apelu stoji da se građani da se izoliraju od najbližih i nazovu svoga liječnika obiteljske medicine ako su doputovali iz zemalja zahvaćenih koronavirusom, ako su bili u kontaktu s nekim tko je došao iz zaraženog područja u posljednjih 14 dana ili ako su bili u kontaktu s osobom kojoj je dijagnosticiran koronavirus.

Kao simptome, zbog kojih bi trebali poduzeti iste mjere, navedeni su kašalj, grlobolja, curenje iz nosa, temperatura, glavobolja, otežano disanje i drhtavica.

Također, ističe se da bi trebalo izbjegavati veća okupljanja, svakako redovito prati ruke, izbjegavati dizala i zatvarati prozore, provjetravati prostorije, koristiti maramice prilikom kašljanja, izbjegavati kontakte sa starijim osobama da se ne zaraze, izbjegavati kontakt s divljim i domaćim životinjama, dezinficiranje predmeta koji se često koriste, izuvanje obuće prije ulaska u dom te korištenje tehnologije koja vam je svakodnevno dostupna.

Ono što je izazvalo niz negativnih komentara je preporuka držanja razmaka od minimalno dva metra. Na ovu mjeru Zagrepčani su posebno negativno reagirali jer je poznato kakve su gužve u tramvajima i autobusima posebno u vrijeme odlaska i povratka s posla.

Kao posljednja mjera savjet je građanima starijima od 65 godina preporučuje se ostanak u kućama i izbjegavanje kontakata.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.