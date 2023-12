Ispred Gradske uprave javio se reporter Goran Latković koji je u RTL Danas razgovarao sa zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlaetom. Što se tiče kvalitete zraka, Korlaet kaže da mjerenja pokazuju da je sve u redu.

"Nastavni Zavod za javno zdravstvo iz sata u sat obnavlja podatke, do sada ni amonijaci niti sumporovodik niti metani nisu prilazili graničnoj vrijednosti", ističe.

'Baš do eksplozije, tu informaciju nemam

Na pitanje o uzroku odrona na odlagalištu, Korlaet kaže da ne želi prejudicirati. Na terenu su inspektorat i neovisan vještak.

"Imali smo niz sastanaka s projektantima, inženjerima kako bi sklopili slagalicu što se dogodilo, ali više informacija ćemo znati u narednim danima", kazao je.

Također je rekao da nema informaciju da je došlo do eksplozije. "Je li došlo do oslobađanja neke sile - možda i je, ali baš do eksplozije, tu informaciju nemam."

Otpad će se odvoziti u krug Jakuševca, ali na plohu koja je sigurna

Korlaet se nada da redovan odvoz otpada kreće već sutra, no sindikati kažu da radnici na odlagalište ne idu dok im se ne zajamči sigurnost.

"Naravno, to nije ni naša namjera, želimo im osigurati adekvatne uvjete rada, da budu sigurni", ističe Korlaet te kaže da će pomoći teško ozlijeđenom radnikom.

"Kontaktirali smo sina radnika i tražimo razne moduse kako da mu olakšamo", kazao je.

Otpad će se zasada odvoziti u krug Jakuševca, ali na plohu koja je sigurna. Na pitanje o dokazima da se na Jakuševcu zakapao biootpad, Korlaet kaže: "Nije se zakopavao biootpad, biootpad koji je dolazio na odlagalište je bio u tolikoj mjeri onečišćen da se mogao smatrati miješanim komunalnim otpadom".

