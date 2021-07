Velika Britanija postala je eksperimentalni laboratorij kroz čije prozore cijeli svijet promatra što će se dogoditi. Stvari zasad idu dobrim smjerom; iako broj novozaraženih raste, krivulja hospitaliziranih i preminulih je ravna. Ostane li tako, britanski scenarij bit će reklama za cjepivo, a krenu li stvari po zlu, pandemije se nećemo riješiti nekoliko godina.

Bez maski i razmaka ljudi plešu rame uz rame. Scene su to života kakav je nekad bio, a kakvog su neki 19-godišnjaci doživjeli prvi put. "Cijeli život slušamo od starijih od nas kako je to izlaziti u klubove, plesati i zabavljati se, a mi to nikad nismo doživjeli. Sad konačno hoćemo i osjećat ćemo se u skladu sa svojim godinama", govori mladić pred noćnim klubom.

Korak ispred virusa

Preporučuje se dolazak u klubove, kafiće i sportske centre s covid putovnicom, ali ona nije obavezna. Razlog je jasan, čak 88 posto Britanaca cijepljeno je jednom, a 67 posto dvjema dozama cjepiva. Unatoč tome, broje oko 40.000 novozaraženih dnevno, no broj umrlih je u prosjeku 28 na dan. Vlasti stoga već planiraju dodatno pojačati cijepljenje.

"Već planiramo sljedeću fazu, jer ne znamo koliko dugo traje imunitet i jer koronavirus mutira, baš kao i gripa. Moramo biti korak ispred virusa. Dakle, izrađujemo planove za potencijalni dodatni program cijepljenja", rekao je državni tajnik za uvođenje cjepiva protiv covida-19, Nadhim Zahawi.

Politička, a ne medicinska odluka

S cijepljenjem se slaže, ali ne odobrava naglo otvaranje čak 12.000 znanstvenika diljem svijeta. Apelom traže da se od toga odustane i tvrde da je odluka politička, a ne medicinska.

"Britanski eksperiment je riskantno poigravanje s ljudskim životima. Broj necijepljenih je još u milijunima, što znači ako se maknu sve mjere odjednom, od danas do sutra i dopusti da se virus krene širiti toliko velikom brzinom, da će to još uvijek dovesti do tisuća, ako ne desetaka tisuća ljudi koji će biti teško oboljeli i koji će onda opterećivati njihove bolnice", govori za RTL virusni imunolog Luka Čičin Šajn.

Domaći epidemiolozi od britanskog eksperimenta očekuju iskustvo i odgovor na pitanje hoće li zbog razularene mladeži veći broj starijih ponovno završiti u bolnicama.

"Oni su u velikom postotku cijepili starije osobe i računaju da, ako i bude cirkulirala infekcija među mladima, to neće dovesti do nekog bitnog pogoršanja epidemiološke situacije među starijima, zato jer su ih temeljito procijepili. Tako da, ako se pokaže to kod njih uspješno, to će stvarno biti dokaz svima da trebaju maksimalno poraditi na cijepljenju starijih osoba", smatra voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Daleko smo mi od Britanaca

I predsjednik države, Zoran Milanović rado bi najesen vidio otvaranje Hrvatske po britanskom modelu. No, znanstvenici najradije ne bi takav scenarij.

"Uz dužno poštovanje prema predsjedniku Milanoviću, ovdje je slušao pogrešne ljude i prati krive savjete. Ono što rade u Britaniji je još teže prenijeti u hrvatske okvire, jer tamo barem imaju višu stopu procijepljenosti, a kod nas, mi imamo tek negdje 53 posto ljudi starijih od 80 godina koji su procijepljeni. Ako u ovakvom okruženju ukinemo sve mjere od danas do sutra i dopustimo da virus krene divljati, imat ćemo vrlo ozbiljne probleme u hrvatskim bolnicama", pojasnio je Čičin Šajn i dodao da je rizik na strani zaraze, a ne cijepljenja.

Naime, svaki deseti građanin koji se nije cijepio, riskira teži oblik bolesti, a tek svaki 300.000. koji se cijepio riskira komplikacije. Uz to, mi smo još daleko od britanskih postotaka procijepljenosti, a time i od povratka u staro normalno.