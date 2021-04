JE LI BIH ‘EL DORADO’ ZA NAŠE OSUĐENIKE: Mamići imaju jasan plan, na kraju će im trebati samo keš i uopće neće u zatvor?

Zahvaljujući dvojnom državljanstvu, čak 60 osuđenika iz Bosne i Hercegovine služilo je u zadnjih pet godina kazne u hrvatskim zatvorima, dok je iz Hrvatske u BiH otišlo 39 osoba

Je li Bosna i Hercegovina raj za osuđenike iz Hrvatske? Iako se zbog mnoštva poznatih osoba, a među njima su i braća Mamić, može činiti tako, stvarnost je dijametralno suprotna. Naime, dvostruko više osuđenika iz BiH želi služiti kaznu u hrvatskim zatvorima, nego što to želi hrvatskih osuđenika u BiH.

Dvojno državljanstvo omogućilo je braći Mamić da uživaju u slobodi, umjesto u pogledu na zatvorske rešetke. Zoran Mamić je prije tri dana obznanio da želi odslužiti kaznu od četiri godine i osam mjeseci u BiH. “Da im tamo izdržavanje kazne nije povoljno, vjerojatno ne bi išli. Radi se o situacijama da, ako imate kaznu zatvora do godine dana, pređete u Bosnu i Hercegovinu tu kaznu možete platiti i ne morate niti jedan jedini dan otići u zatvor. Vjerujem da on očekuje ili da će se utvrditi da nema takvog djela u Bosni i Hercegovini ili, možda, da će dobiti blažu kaznu”, objasnio je za RTL odvjetnik Anto Nobilo.

Prilika da ‘povoljnije prođu’

No, što osuđenici iz BiH očekuju da će dobiti u Hrvatskoj? Prema podacima tamošnjeg Ministarstva pravde u zadnjih je pet godina čak 60 osuđenika iz BiH odslužilo ili još uvijek služi kaznu u hrvatskim zatvorima. U suprotnom je smjeru otišlo 39 osoba, a svima je zajedničko dvojno državljanstvo.

“Nisu isti sistemi, nisu iste zapriječene kazne, nisu ista djela, a onda ljudi koriste tu mogućnost da, pod navodnicima, povoljnije prođu. Međutim, na te ljude se ne treba ljutiti. Oni koriste samo svoje zakonske mogućnosti. To je stvar država i zakonodavstva”, rekao je odvjetnik i bivši sudac Vrhovnog suda Federacije BiH, Vlado Adamović.

Taktika i strategija

Slično misli i predsjednik Zoran Milanović. “Ovo što je napravio gospodin Mamić, iskreno govoreći, je njegovo pravo i uopće me ne zanima kakva je njegova poruka. On nije političar niti predstojnik neke udruge. On je nogometni trener. Oni se bave dakle taktikom i strategijom lupanja 400 grama kože”, kazao je Zoran Milanović.

No, imao je on taktiku i strategiju i za zatvorsku kaznu. U BiH sasvim sigurno nije otišao jer su tamo zatvori ljepši i kreveti u ćelijama udobniji. No, kad bi suradnja pravosuđa Hrvatske i BiH funkcionirala po principu europskih uhidbenih naloga, problema ne bi bilo, drže stručnjaci. Do tada, umjesto zatvorske teretane, braća Mamić mogu na vježbanje gdje god i kad god požele.

