Ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo iz doba vlade Ivice Račana, te nekadašnji prvi potpredsjenik vlade Zorana Milanovića, moćni i neuništivi Radimir Čačić, tijekom gostovanja na N1 televiziji razotkrio je kako zapravo funkcionira naša mala Lijepa Naša.

"Zašto se 30 godina govori o potrebi da se napravi jeftiniji efikasniji teritorijalni ustroj, a da se o tome nikad nije ozbiljno razgovaralo? Zbog glasova. Svaka općina ima mogućnost da najmanje 5% svog stanovništva, što je najmanje 10-ak posto glasova drži pod kontrolom i umreženo. Kad imate općinu od 2000 stanovnika, 1700 odraslih – tu je 800 ljudi koji možda izlaze na izbore, iako to većinom bude oko 600, 700. Kad držite u sprezi 60-ak ljudi i financirate ih, vi ste stabilni politički faktor. Tako to kapilarno počinje i mi smo jedna umrežena i kontrolirana zemlja. Ovo je jedan od načina", počeo je žestoko Čačić i nastavio.

"Račan je predviđao, i to piše u tom programu Vlade, to da će sljedeća stepenica osim ovlasti biti i izvorno financiranje. Ako to nemate, ne možete strateški planirati opremanje bolnica i razvoj škola. To je ono što nam se sad događa. Dvije trećina dugova u zdravstvu su klinike, dakle državne bolnice. A sada država podržava županijske bolnice s argumentom da je njima loše upravljano, a kad bi država znala upravljati ne bi 2/3 dugova bilo kod nje. Županije ne mogu ništa davati kad nemaju izvorne prihode jer su oni na centralnoj vladi. Da bi ona držala ucijenjenima županiju i regiju, šalje im novac i pritom ih ucjenjuje", pojasnio je.

'Tuđman namjerno napravio te male i slabe županije'

“Njemačka je potpuno prebacila izvorno financiranje i odgovornosti na svoje regije. Istog trenutka se racionalizirao sustav zdravstva. Stvari se trebaju početi čistiti. Mi politički funkcioniramo na način – više vrijedi mojih pet glasova nego pola države. To je način ponašanja i on dobro funkcionira. Građani imaju vlast koju žele imati i za koju su se odlučili”, rekao je Čačić i potom objasnio zašto su velike regije opasne za dio politike.

“Za dio politike su opasne od prvog trenutka. Tuđman je namjerno napravio te male i slabe županije , a ne nekoliko velikih regija jer bi se tada stvorila jedna politička snaga koja bi mu mogla oponirati. Sve vlade su to zadržale. Imate situaciju da je u Programu 21 Milanovićeve vlade izrekom pisalo da ćemo ići na regije. Što se dogodilo – ništa. Svakoj vladi dogovara da ucjenjuje male i slabe županije. Sad se otvorila mogućnost da županije apliciraju svojim projektima za EU novac. Oni koji su sposobni, pripremaju projekte dobro, privlače europski novac”, poručio je.

Čačić je nakon dugogodišnjeg partnerstva s SDP-om promijenio strane i napravio nezamisliv potez te je jedno vrijeme podržavao HDZ.

Sada je pak upitan hoće li HDZ-u ostati bilo kakav koalicijski potencijal nakon ovih šest godina vladavine.

“Hoće, kako ne. Domovinski pokret. Oni su nastali sa željom da nakon izbora budu ključni partner HDZ-u. To im nije uspjelo. Dio zasluga i šteta koje su iz toga priostekle snosimo i mi i ja osobno. To jutro nakon izbora zvao me premijer i iskreno i otvoreno mi je rekao – stvar je takva da mi moramo formirati Vladu. Formirat ćemo je svakako. Možemo s ovim što imamo na listi, plus HNS, HSLS, fale nam i manjinci i jedan glas. Ako hoćeš dati glas idemo s vladom desni centar, liberali, manjine. Ako ne, morat ćemo tražiti druga rješenja – Hasanbegović, Zekanović i slični. Siguran sam da je supstanca Domovinskog pokreta spremna ići s HDZ-om. Most se dva puta upecao na udicu vlasti, ali mislim da ovaj put to neće biti tako. Imat ćemo HDZ i Domovinski pokret s jedne strane i sve ostale s druge strane. Mislim da će ključ za izbore biti razina gađenja nad funkcioniranjem ove države koja je stranački umrežena, duboko kriminalna i nepotistička. Plenković se uklopio u tu cijelu priču i pravi se blesav. Gađenje će biti ključ izbora", poručio je.