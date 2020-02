JAVIO SE VULGARNI NAČELNIK ISTARSKE OPĆINE KOJI JE IZVRIJEĐAO NOVINARKU: ‘Ispričavam se njoj, redakciji i javnosti. Nisam nikome ništa uzeo’

Načelnik istarske općine Tar-Vabriga, IDS-ov Nivio Stojnić priopćenjem se ispričao novinarki Glasa Istre Chiari Bilić koju je brutalno izvrijeđao nakon što ga je upitala o nepravilnostima o imovinskoj kartici

Načelnik istarske općine Tar-Vabriga, IDS-ov Nivio Stojnić jučer je novinarki Glasa Istre poručio da mu “popuši k…” nakon što ga je pitala o nepravilnostima u imovinskoj kartici. Danas se priopćenjem ispričao njoj, ali i cijeloj javnosti.

“Ovim se putem želim javno ispričati novinarki Glasa Istre Chiari Bilić na mojim neprimjerenim riječima u našem jučerašnjem telefonskom razgovoru. Ispričavam se njoj, redakciji i cjelokupnoj javnosti što sam koristio neprimjereni rječnik kojim se kao javna osoba koju su izabrali građani ne bih smio služiti. Neću objašnjavati pozadinu cijele priče, ni zašto sam se osjetio isprovociranim, jer – priznajem – nema opravdanja za takve riječi.

Žao mi je da se novinarka Chiara Bilić osjeća pogođenom i nadam se da ću joj se moći i osobno ispričati. Također, ujedno se ispričavam i svim ženama. Moj je ispad okarakteriziran kao seksistički i uvredljiv prema ženama, što mi nikako nije bila namjera”, poručio je Stojnić, a Glas Istre je prenio njegovu ispriku.

Nema što skrivati

Što se tiče pitanja o imovini koje ga je isprovociralo, Stojnić je poručio da nema što skrivati.

“Nisam nikome ništa uzeo, a za mnogo toga što posjedujem zahvaljujem svojim vrijednim roditeljima. Žao mi je što nisam u potpunosti pravilno ispunio svoju imovinsku karticu, ali tko radi taj i griješi. Ne radi se o namjernom propustu. Time se bavi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i uvjeren sam da će dobro odraditi svoj posao”, poručio je Stojnić, te dodao kako je na raspolaganju svojoj stranci, koja će odlučiti o njegovu statusu.

Ranije je bio smiren i ljubazan

Novinarka Chiara Bilić je telefonom upitala Stojnića o nepravilnostima u imovinskoj kartici te zbog čega u nju nije prijavio svoj OPG.

“Nazvala sam gospodina Stojnića danas oko 11.40 sati da ga upitam zašto u svojoj imovinskoj kartici nije naveo svoj OPG. On je na to u više navrata ponavljao istu prostotu – “hoćete mi popušiti k…, možete mi popušiti k…”. Ja sam ga potom upitala ako to znači da mi neće odgovoriti na pitanje, a on je i dalje ponavljao istu rečenicu. Tu je naš razgovor završio. Iznenadila me njegova reakcija budući da je do sada bio uglavnom smiren i ljubazan”, posvjedočila je novinarka kasnije.