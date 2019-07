JAVIO SE VAKULA: Nakon paklene vrućine stiže kaos; Zagreb će doživjeti nešto što se u srpnju još nije dogodilo. Bit će jako neugodno

Za vikend će vrućina popuštati diljem Hrvatske pa će u prvom dijelu novoga tjedna u kopnenom području uglavnom izostati temperatura od 30 °C i viša

Još danas pržit ćemo se na temperaturama opasnima za ljudsko zdravlje, no sljedećih dana vrućinu će sve više zamjenjivati mjestimična olujna nevremena, najavio je meteorolog Zoran Vakula za HRT.

“Naime, već u petak, te osobito do kraja tjedna znatno se povećava vjerojatnost za pljuskove, grmljavinu, prolazno jak vjetar i tuču. Mnogima neugodne, ali sasvim uobičajene pojave kada vlažniji zrak dođe na odviše zagrijanu podlogu nakon tjedan pa i više iznadprosječno toplih dana, štoviše – vrućih, i to u mnogim mjestima kao rijetko kada u ovom dijelu srpnja”, kaže Vakula.

Nestabilnosti će na kopnu biti već u petak.

Sutra će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, ali uz više oblaka nego u četvrtak, osobito poslijepodne u zapadnijim krajevima, gdje je i veća vjerojatnost pljuskova i grmljavine nego na istoku. Temperatura ujutro 18 do 20, a poslijepodne uglavnom 32 i 33 °C.

Noć u Zagrebu bit će jako teška

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti još nestabilnije već prijepodne. Neugodu će u noći i u jutarnjim satima uzrokovati toplina koja će, pogotovo na zagrebačkom području, biti čak i rekordna za kraj srpnja.

I u gorskom području i u unutrašnjosti Istre je vrlo velika vjerojatnost pljuskova i grmljavine, mjestimice i olujnog nevremena, dok će uz more sjevernog Jadrana biti uglavnom suho pa i pretežno sunčano. Najniža temperatura zraka od 17 do 20 °C, uz more 22 do 26 °C, a najviša većinom između 30 i 33 °C.

I u Dalmaciji će biti vruće te sunčano na obli, dok će u unutrašnjosti regije doći do poslijepodnevnih lokalnih razvoja oblaka koji bi mogli donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab, a more uglavnom malo valovito, temperature oko 25 °C.

Jug Hrvatske bit će stabilniji i sunčaniji nego u sjevernim krajevima, no bit će nešto manje vruće nego prošlih dana.

Od subote do ponedjeljka još nestabilnije, uz pad temperature

“Za vikend će vrućina popuštati diljem Hrvatske pa će u prvom dijelu novoga tjedna u kopnenom području uglavnom izostati temperatura od 30 °C i viša. No, već za vikend će biti još nestabilnije nego u petak pa će osim povremenih mjestimičnih pljuskova i grmljavine biti i olujnih nevremena, vjerojatno najčešćih i najžešćih u nedjelju, osobito u zapadnim i južnim krajevima. Od utorka se pak ponovno povećava vjerojatnost sunčanijeg vremena”, kaže Vakula.

Veći dio Jadrana imat će nestabilne vremenske prilike i u drugom dijelu nedjelje te u ponedjeljak prijepodne. Ipak, mjestimični pljuskovi i grmljavine moguće su već u subotu, uglavnom na sjeveru Jadrana.