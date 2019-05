JAVIO SE TOLUŠIĆ I POKLOPIO SE UŠIMA: Priznaje da je pogriješio s upisom kuće u imovinsku karticu, progovorio i o spornoj parceli uz more

Tomislav Tolušić priznao je pogrešku pri upisu nekretnine u imovinsku karticu

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić danas je priznao da je pogriješio oko upisa nekretnine, odnosno kuće u svoju imovinsku karticu, najavivši da će čim danas dobije odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prema njoj i postupiti. “Danas će biti sjednica Povjerenstva temeljem mog upita kako se treba upisati imovina u imovinsku karticu. Prije svega i u svakom slučaju, očito sam pogriješio kada govorimo o upisu nekretnina u imovinsku karticu, naravno nenamjerno”, izjavio je Tolušić novinarima u Otoku, gdje je Ministarstvo gospodarstva organiziralo konferenciju o poduzetničkim zonama na području pet slavonskih županija.

Istaknuo je da kuću gradi godinu i pol dana, da je sve bilo prijavljeno i apsolutno vidljivo, te da će čim dobije odluku Povjerenstva po njoj i postupiti “da ne bih ponovno nešto u svemu tome pogriješio”. “U svakom slučaju nije mi bila namjera ništa skrivati, sve je vrlo vidljivo, ali što treba upisati neka kaže Povjerenstvo. Kako kaže Povjerenstvo, tako ću ja to danas, odnosno čim bude moguće i upisati”, dodao je Tolušić.

TOLUŠIĆ PRED NOVOM AFEROM: Prodao atraktivnu parcelu 300 metara od mora, za četiri puta višu cijenu cijenu nego što je naveo u kartici

Nekretnina unesena u karticu kad su se vjenčali

Upitan kako se dogodilo da je procijenio tako nisku cijenu zemljišta (115.000 kuna), da bi ga poslije prodao tri puta skuplje (450.000 kuna), odgovorio je da je tu građevinsku parcelu za 115.000 kuna kupila njegova supruga 2015. godine kada još nisu bili u braku, pa nije ni unesena u njegovu imovinsku karticu. Unesena je, kaže, kad su stupili u brak 2017. godine i to na temelju cijene po kojoj je i kupljena, odnosno 115.000 kuna pa je takva cijena i navedena u njegovoj imovinskoj kartici. Tu je parcelu, dodaje, kupila osoba koju nikad nije vidio, kojoj je očito bilo u interesu spojiti tu sa svojim parcelama.

Upitan kako to da je toj osobi ta parcela toliko puno značila da ju je kupila za tri puta više novca, Tolušić je odgovorio kako to tu osobu treba pitati. “Meni je drago da je to netko kupio za taj novac, iskreno. Je li to 2015. vrijedilo više, ja smatram da nije, a drago mi je da se to prodalo za taj iznos”, rekao je.

Nije bilo nikakvog pogodovanja

Naglasio je kako “apsolutno i odgovorno” može tvrditi da nije bilo nikakvog pogodovanja tvrtki Građevinarstvo Horvat koja mu je gradila kuću, s obzirom na to da je u vrijeme dok je on bio virovitičko-podravski župan ta tvrtka poslovala sa županijom. “U mojih nešto više od osam godina mandata surađivali smo s gotovo svim građevinskim tvrtkama na području Virovitičko-podravske županije. Uistinu smatram da je vrlo logično i jedino normalno da angažiram tvrtke s područja svoje županije da mi izgrade kuću u mom gradu, odnosno mojoj županiji. Jučer sam samoinicijativno poslao sve papire, sve račune vezane za gradnju kuće Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Neovisno o tome hoće li pokrenuti postupak ili ne, ja apsolutno stojim na raspolaganju”, naglasio je.