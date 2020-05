JAVIO SE TATA HDZ-OVAC ČIJEM SINU SU GRAĐANI PLATILI ŠKOLOVANJE: ‘Što je trebao otići u Irsku i ne raditi tu?!’

‘Ovo je sustavna organizirana haranga na mene. Redovita i česta pojava je da se vatrogasci školuju kroz sustav jer je njihovo zanimanje deficitarno… Što je moj sin trebao otići u Irsku i ne raditi tu?!’

Sin HDZ-ovog saborskog zastupnika i načelnika Općine Jasenice, Martina Baričevića, 2014. upisao je dodiplomski stručni studij na privatnoj Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu gdje se školovao na trošak poreznih obveznika, piše Zadarski.hr. Naime, Luka Baričević je pohađao Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu, a troškove njegovog školovanja za inženjera sigurnosti i zaštite na radu, u iznosu od 60 tisuća kuna, platile su zavičajne vatrogasne zajednice.

Lukinu školarinu u iznosu od osam tisuća eura najprije je na sebe preuzeo Područno vatrogasna zajednica Sv. Florijan, a nakon njegova raspada, financiranje je preuzeo PVZ Velebit, u ukupnom iznosu od 40 tisuća kuna.

“Ovo je sustavna organizirana haranga na mene. Redovita i česta pojava je da se vatrogasci školuju kroz sustav jer je njihovo zanimanje deficitarno. Tu nema ničeg spornog niti je moj sin imao ikakvu privilegiju što mu je školovanje financirano”, kazao je za Zadarski Martin Baričević.

SINU MOĆNOG HDZ-OVOG NAČELNIKA GRAĐANI SU PLATILI PRIVATNO ŠKOLOVANJE: Skup ceh platile su vatrogasne zajednice

Žele ga diskreditirati?

Ponovio je više puta kako je ovo sustavni napad na njega i njegovu obitelj. “Želi me se diskreditirati. To je isto kao kad bismo rekli da se o trošku poreznih obveznika školovalo nekog liječnika, policajca ili vojnika. Moj sin je od 2014. godine u vatrogastvu i to ga zanima. Da je on dobio školovanje preko reda ili da se samo njegovo školovanje financiralo onda bi rekao da je to tako, ali nije”, ističe načelnik Jasenica.

Dodao je kako su na isti način školovani i deseci drugih vatrogasaca, a samo su ga neki sami platili. “Imate i situacije da je netko iz privatne tvrtke išao na doškolovanje pa mu je to tvrtka platila isto kao i njemu područna vatrogasna zajednica. S druge strane, ja sam predsjednik DVD Jasenice i mi tražimo ljude kojima bi platili školovanje, ali nitko taj posao ne želi raditi, odnosno ne želi se dalje školovati. Ili kad uspijemo naći nekoga i kada ga školujemo taj se na koncu odseli”, ističe Baričević pitajući se: “Što je moj sin trebao otići u Irsku i ne raditi tu?! Na ovaj način uništavaju se ljudske sudbine”.