JAVIO SE RAVNATELJ SPLITSKOG DOMA U KOJEM JE PREMINULO 19 OSOBA: ‘Ne znamo tko je donio virus, ne znamo tko je nulti pacijent’

Ravnatelj splitskog Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici, Ivan Škaričić, tri mjeseca nakon prodora koronavirusa u dom i smrti 19 korisnika županijskoj je skupštini podnio izvješće u kojem je zaključio da nije poznato tko je donio viru su dom i da ima sve kvalifikacije za obavljanje tog posla

Na današnjoj se sjednici županijske skupštine u Splitu nazočnima obratio Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici, u kojem je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 19 osoba. Po prvi puta je podnio izvješće te naglasio da, unatoč svim poduzetim mjerama, nisu otkrili kako je zaraza prodrla u dom, piše Slobodna Dalmacija.

“Virus je prodro u Vukovarsku. Kako je prodro? Mi ne znamo tko je donio virus, mi ne znamo tko je nulti pacijent. To je još uvijek nepoznanica”, rekao je Škaričić i dodao da virus srećom nije prodro u domove na Zenti i Starom Gradu.

Istaknuo je i da ima sve potrebne kvalifikacije za vođenje doma te da je na tu poziciju izabran javnim natječajem, iako mu je dio javnosti to spočitavao te ga povezivao s uhljebljivanjem po stranačkoj liniji. On je, naime, član HDZ-a.

“Ispada meni kao minus da sam tako dugo bio gradonačelnik, među pet najdugovječnijih u Hrvatskoj, što su me građani Omiša pet puta birali. Nisam birao sam sebe, oni su me birali. Ovdje sam biran po natječaju. Kao ravnatelj doma tvrdim kako smo poduzeli sve mjere koje su bile pisane da se to ne dogodi. No dogodilo se kao i kod puno drugih mjesta. Ako neko ima rješenje protiv virusa, neka nam pomogne. Mi činimo sve da zaštitimo naše korisnike. Ljudi ne smiju izaći izvan doma, ni na kupanje”, poručio je Škaričić i zahvalio se svim zaposlenicima doma.

