Danas oko 12:30 policajci granične policije Stara Gradiška, prilikom nadzora državne granice, začuli su pozive upomoć na engleskom jeziku. Policajac Pero Petrić spasio je stranca koji je zapeo na drvenoj ogradi u blizini Davora, na 150 metara od Save, koja se izlila, javlja RTL.

"Bio sam u službi, vodio službenog psa. Bio sam u policijskoj stanici kad je stigla informacija o čovjeku. Načelnik je znao da imam odijelo za vodu pa sam s njegovim odobrenjem uzeo odijelo iz postaje i izašao na teren prema mjestu gdje su uočili ", ispričao nam je Petrić.

On je i član Hrvatske gorske službe spašavanja i obučen je i za spašavanja ljudi u ovakvim situacijama. Kaže, obučen je za spašavanja upravo u divljim vodama pa mu ova intervencija nije bila strašna.

Sava nije zgodna za plivanhje

"Sava sama po sebi nije zgodna za plivanje, da nisam imao prsluk, imao sumnjam da bi se usudio ući u vodu, osim da nekome stvarno nije ugrožen život. Tada ne bih razmišljao o ničemu", govori nam.

Kaže nam, muškarac kojeg je spašavao, čitavo je vrijeme šutio.

"Mislim da je jedva čekao da se dokopa sigurnijeg dijela, da se može ugrijati, obući nešto suho. Kada sam došao do njega, primio se za mene i nije me puštao sve dok nismo došli do dijela gdje je bio siguran da može stati", govori nam.

Na pitanje, kako se osjeća nakon svog herojstva, kaže: "Sjajno, najbolja je stvar kad nekoga spasite!"