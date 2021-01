JAVIO SE OTAC DJEVOJČICE KOJA JE UJEDINILA HRVATSKU: ‘Mila raste kao gljiva’; Komentirao i čovjeka koji je prokockao novac za liječenje supruge

‘Javljam se zbog nečeg drugog, radi se o nečem bitnom, radi se o tome da je opet izigrano povjerenje dobrih ljudi koji su spremni odreći se zadnjih par kuna da bi pomogli drugima. Stvarno mi je žao zbog toga, ali toga će uvijek biti’, napisao je u objavi na Facebooku Marin Rončević, otac malene Mile koja se u SAD-u liječila od zloćudne bolesti

Malena Mila Rončević iz Rijeke, djevojčica koja je u proljeće 2019. ujedinila Hrvatsku kada je trebalo prikupiti novac za njezino liječenje od leukemije bolesti u bolnici u Philadelphiji, u kolovozu prošle godine izliječena se vratila kući iz SAD-a.

Njezin otac, Marin Rončević, danas se oglasio podužom objavom na Facebooku čije dijelove prenosimo.

‘Bogu i dobrim ljudima hvala, Mila je i dalje dobro’

“Veliki pozdrav svim članovima obitelji, prijateljima, poznanicima i generalno svim ljudima dobre volje. Dugo se nisam javljao jer smatram da je nepotrebno i jer ne želimo medijsku pojavnost. Bogu i dobrim ljudima hvala, Mila je i dalje dobro što je za nas osobno najbitnije. Raste kao gljiva i brblja kao tata. Samo bolje priča engleski. Dok još netko čita, htio bih izraziti podršku ljudima s Banije i divljenje svim volonterima na područjima stradalim od potresa. Svaka čast, to je to srce i zajedništvo koji se vide uvijek kad je najteže. Postat će to rutina jednoga dana, treba vjerovati.

Javljam se zbog nečeg drugog, radi se o nečem bitnom, radi se o tome da je OPET izigrano povjerenje dobrih ljudi koji su spremni odreći se zadnjih par kuna da bi pomogli drugima. Stvarno mi je žao zbog toga, ali toga će uvijek biti. Nije to samo u Hrvatskoj tako, toga ima svugdje. Mene to sigurno neće obeshrabriti i zaustaviti, a vjerujem da neće ni većinu drugih ljudi, jer odabiremo vjerovati u dobro”, napisao je Marin Rončević misleći na čovjeka za kojeg se ovih dana saznalo da je prokockao novac koji su mu ljudi donirali za teško bolesnu suprugu.

‘Iskreno se nadam da je bar dio love došao do obitelji’

“Uopće ne znam otkud da krenem i što da kažem po tom pitanju, jer bi htio reći stvarno puno toga, ali bojim se da će ionako ovo biti najduži post ikad. Novine su pune Dina, čovjeka koji je molio pomoć za svoju obitelj, dvoje djece i ženu teško bolesnu od raka da bi (navodno) do lipnja ove godine na kocku spalio preko 3 milijuna kuna. Iskreno se nadam da je bar dio love došao do obitelji. Ponavljam, ako je istina, on je u tom slučaju teško bolestan čovjek i napravio je svima ogromnu štetu – prvenstveno svojoj obitelji, ali u budućnosti i svim onim obiteljima koje budu tražile pomoć. (…)

“nažalost, ovo nije prvi takav slučaj. Više su puta zakazivali i sustav i pojedinci i ‘humanitarne’ organizacije. Žalosno, ali tako je. Po meni, uvijek je prvo zakazao sustav jer je trebao ranije dijagnosticirati takve anomalije i spriječiti ih na vrijeme te ih naknadno adekvatno sankcionirati. Nadalje, sustav je zakazao i prije toga. U ovakvim je slučajevima, posebice kakav je ovaj posljednji, sustav trebao pružiti psihološku pomoć, obratiti pažnju, osigurati uvjete da ta obitelj ima manje šanse da dodatno strada, nego što na kraju jest. Bili su uglavnom sami u svemu, tek sad im se obratila krim policija kao prva služba koja je pokazala značajan interes za njih.

‘Dina ne opravdavam, ali ga neću suditi’

Dina neću suditi. On je dugo molio pomoć, ne samo financijsku. Ne opravdavam ga nikako, zgrožen sam, ali za suđenje prvenstveno postoji nadležni sud – nije političar da se može izvući s ukradenim milijunima. Nadalje, za neke postoji karma, za neke Božji sud, a za treće činjenica da ni kad izađe iz zatvora (pod pretpostavkom da je zaista kriv) za njega više neće biti normalnog života. I tko će biti žrtve toga? Njegova obitelj, ali i sve druge koje budu trebale pomoć”, napisao je među ostalim, otac malene Mile Rončević.

U nastavku svoje objave na facebooku detaljno je opisao rad zaklade ‘Mila za sve’ te taksativno naveo podatke o dosaad uplaćenom iznosima za bolesnu djecu na račun te zaklade. Sve detalje možete pročitati u objavi Marina Rončevića na Facebooku.