JAVIO SE ‘MARGINALAC’ O KOJEM JE KOLINDA GOVORILA: ‘Odmah sam znao da misli na mene, ali ne smeta mi. Kandidirat ću se za predsjednika…’

‘Odmah mi je bilo jasno da misli na mene, ali predsjednica me ne želi spominjati da mi ne diže rejting. Ne smeta mi što me smatra marginalcem, ja sam dragovoljac Domovinskog rata i predsjednik jedne stranke i imam pravo iznositi svoje mišljenje. A kandidirat ću se za predsjednika Republike…’

Nakon što je prilikom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla da su prosvjedi, pa i oni protiv njezina gosta, normalni u demokraciji, ali da politički marginalci ne smiju diktirati politiku i međudržavne odnose, u javnosti se podigla bura oko te njezine izjave.

Tu njezinu primjedbu vrlo su osobno shvatili prosvjednici protiv Vučića te je prozvali zbog, kako su to oni shvatili, nepoštivanja prema onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu ili su u njemu izgubili svoje voljene. Nezadovoljna je bila i braniteljska populacija, a oni su poručili da će zbog te izjave razmisliti o svojoj daljnjoj podršci predsjednici Grabar-Kitarović. Ona je kasnije svoju izjavu pokušala objasniti.



‘Pojedinci s ruba političkog spektra su oni pojedinci koji se nažalost nauštrb hrvatskog i srpskog naroda trude zaustaviti pomak između naših država. To sam naglasila jer se u tom kontekstu spominjala desnica. Nisam se konkretno održavala na ljude koji su prosvjedovali, pogotovo one koji su to činili na kulturni način. Međutim, u posljednjih nekoliko dana čuli smo mnogo mišljenja koja su bila uvredljiva na svaki način pa čak i prema našim narodima. Kad mislim na rubove političkog spektra mislim na one ekstreme koji idu na jednu ili drugu stranu, pritom ne izjednačavajući ni ljevicu ni desnicu s nekim pojedinačnim mišljenjima’, rekla je Grabar-Kitarović u intervjuu za Novu TV, a jučer je poslala priopćenje u kojem pak ističe da nije mislila niti na udovice hrvatskih branitelja, niti na same branitelje’ te je dodala da je njezina savjest mirna.

Predsjedničine izjave jučer je komentirao HDZ-ov Stevo Culej, jedan od sudionika spomenutih prosvjeda, rekavši da zna na koga je predsjednica mislila, na stranku Dražena Keleminca, A-HSP.

Nakon svega se oglasio i sam Dražen Keleminec, koji je prosvjedovao protiv srpskih zastava u Zagrebu koje su postavljene povodom posjeta Aleksandra Vučića. Potvrdio je da je upravo on čovjek na kojeg je predsjednica mislila. ‘Odmah mi je bilo jasno da misli na mene, ali predsjednica me ne želi spominjati da mi ne diže rejting. Ne smeta mi što me smatra marginalcem, ja sam dragovoljac Domovinskog rata i predsjednik jedne stranke i imam pravo iznositi svoje mišljenje. A kandidirat ću se za predsjednika Republike, pa ćemo onda razgovarati i o ovrhama i o Kolindinoj sućuti Marijanu Hanžekoviću’, rekao je Keleminec za Novi list.