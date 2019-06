JAVIO SE KONOBAR O KOJEM PRIČA CIJELA HRVATSKA: ‘I mama me pohvalila, pa sam joj rekao – Zašto se čudiš kad si me tako odgojila’

Ivan Radošević iz Petrinje poslao je svoju kćer po sladoled, a na kraju se ugodno iznenadio gestom konobara

Plaža Copacabana na Babinu Kuku jedna je od najpoznatijih plaža, na koju dolazi mnogo stranih i domaćih gostiju. To znači da su i cijene kave, koktela, sendviča ili, u ovom slučaju, sladoleda, veće od uobičajenih. Toga je bio svjestan i Ivan Radošević iz Petrinje, koji s obitelji ljetuje u Dubrovniku. Nije htio s dvoje male djece šetati pola kilometra do najbliže trgovine, a njegova kći je zaželjela sladoled. On joj je dao 50 kuna i uputio je do objekta na plaži u kojem poslužuju sladoled u kartonskim čašicama.

No, 23-godišnji Stjepo Roko zaposlenik koncesionara na Copacabani, nije htio djevojčici prodati sladoled za 38 kuna, nego se s njom vratio do oca kako bi provjerio želi li ovaj toliko platiti, javlja 24 sata. Oca je ta gesta posebno šokirala i pozitivno oduševila. Ostavio mu je 12 kuna napojnice i iskustvo podijelio u četvrtak na Facebooku i time Stjepu gurnuo u “žižu zanimanja”.

‘Kad pošteno pristupaš, ne možeš propasti’

“Moram priznati da je mene, ali i kolege koji tu rade, pomalo začudila reakcija, komentari… Pa nama je to uobičajeno! Ni prvi ni zadnji put. Ako netko traži pomoć ili nešto trebaš objasniti, pogotovo dijete, što god da radiš, baciš tu tacnu! Nije tu stvar cijena, pa tako ni sladoleda. Zarada će doći, danas-sutra, ako od toga živiš i taj profit te hrani, kad pošteno pristupaš, ne možeš propasti”, kaže Stjepo.

I majka ga je pohvalila, a on joj je odgovorio: “Zašto se čudiš kad si me tako odgojila”. Ne osvrće se na komentare tipa: “Mogao je platiti djevojčici sladoled”. Mogao je, kaže, i bude, ako će curica ponovno doći. Čak je i vlasnik pozitivno reagirao, iako mu nije u interesu da mu zaposlenici upozoravaju goste na visoke cijene: “Među prvima me nazvao i čestitao. Pa i on je čovjek, pohvalio me, tvrtki je u interesu pošten odnos sa svim ljudima koji dolaze na plažu”, otklonio je Stjepo sve loše komentare.

Ivan se na Facebooku zahvalio Stjepi i dodao kako nešto takvo u Dubrovniku nije doživio ni od jednog prodavača. Dao mu je napojnicu da popije kavu u njegovo ime “jer takvih je malo na svijetu ostalo. Ti se nećeš obogatiti, a niti ja osiromašiti”, zaključio je Petrinjac Ivan.

