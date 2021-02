JAVIO SE KARAMARKO: ‘Dragi prijatelji, ja sam samo htio spasiti neku lovu za ovu siromašnu državu’

“Dragi prijatelji, ja sam samo htio spasiti neku lovu za ovu siromašnu državu”, poručio je Karamarko

Tomislav Karamarko oglasio se u četvrtak na svom Facebook profilu, a u postu se dotaknuo niza imena, sudova koje je nemilice prozvao u svojoj objavi, a nije štedio ni medije.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Dvojio sam oglasiti se ili ne, trošiti vrijeme na još jedan teatar apsurda koji se upravo upriličio pred očima hrvatske javnosti. Vrijedi li trošiti vrijeme na predstavu već davno pročitanih scenarija – politike (u dimenziji tzv. duboke države) i hrvatskih medija (te nepresušne septičke jame).

NAKON JAKO DUGO VREMENA OGLASIO SE TOMISLAV KARAMARKO: ‘Ova zemlja natopljena je krvlju naših predaka’

Visoki upravni sud pravomoćnom presudom dokinuo je odluku farsičnog Povjerenstva za sukob interesa u slučaju Bandić. Nježna ruka pravde obrisala je biljeg s čela zagrebačkoga gradonačelnika. Isto očekuju Plenković, Bernardić, Dalić, itd. Neki su već nakon prvog stupnja Upravnog sudovanja odahnuli.

“Nisam bio u potencijalnom sukobu”

Treba istaknuti kako se u svim tim presudama Upravni sudovi pozivaju na obvezujuću odluku Ustavnog suda br U-lll-673/2018 od 2. srpnja 2019. s podupirućim izdvojenim mišljenjima. Naravno, riječ je o odluci Ustavnog suda kojom zapravo derogira presude Upravnih sudova, a time i Povjerenstva za sukob interesa u slučaju Tomislava Karamarka. Dakle, nisam bio u potencijalnom sukobu interesa. A kako bih i bio?

Eto, svi su dobili “oslobađajuće” presude zahvaljujući odluci Ustavnog suda u “slučaju Tomislava Karamarka”. Osim mene.

No lucidniji analitičari su davno shvatili kako je konstrukcija i promocija potencijalnog sukoba interesa bila u funkciji mog političkog odstrjela. Zašto? Zbog politika koje sam počeo promovirati i svih pobjeda nad SDP-om i njegovim čelnikom (to je bio onaj lik kojemu je Tito draži od Tuđmana, Hrvatska slučajna država, bježi od hosovaca, a danas je vođa od Hrvata). Kako su to izveli meštri iza kulisa? Jednostavno.

TODORIĆ I KARAMARKO SVJEDOČILI U AFERI SMS; BIVŠI ŠEF AGROKORA: ‘Mislio sam da mi Plenković i Dalić podvaljuju da bi me kasnije uhapsili’

Za početak je potrebno kreirati nakaradnu odluku Povjerenstva i 𝘶𝘳𝘣𝘪 𝘦𝘵 𝘰𝘳𝘣𝘪, uz direktan radijski i TV prijenos (kao kakve utakmice) sjednice, prezentirati pučanstvu moja zločinstva. Naravno, jako je važan politički 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵. I tada na scenu stupa družina iz Sherwoodske šume, koja je dobro brifirana o svemu, pa i o arbitraži s MOL-om. Poručili su mi, medijski, da sam veleizdajnik zato što sam sugerirao da se izvučemo iz te nesretne arbitraže jer nisam siguran da ćemo dobro proći. Nažalost, bio sam u pravu. Izgubili smo ženevsku arbitražu, prema svemu sudeći i vašingtonsku. Šteta za Hrvatsku teška je oko milijardu eura (zasad). A ti, narode hrvatski, plaćaj!

Dragi prijatelji, ja sam samo htio spasiti neku lovu za ovu siromašnu državu… O ostalom, pozadini, inspiratorima, interesima, njihovim strahovima, drugom prigodom.