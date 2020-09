JAVIO SE I ZAPOVJEDNIK HRVATSKOG RATNOG ZRAKOPLOVSTVA: Evo što on kaže, zašto MiG-ovi ne lete noću. Zapravo je dosta tužno

Michael Križanec je riješio sukob između MORH-a i umirovljenog pilota Ivana Selaka rekavši kako MiG-ovi nisu u potpunosti modernizirani te da zbog toga nisu osposobljeni za let noću

Nakon što je ministar obrane Mario Banožić prije dva dana zaključio kako hrvatski MiG-ovi 21 ne mogu letjeti, na tu njegovu konstataciju je reagirao umirovljeni pilot Ivan Selak, rekavši kako on sam ima 700 do 800 noćnih sati leta. Na to je stigao odgovor iz Ministarstva obrane kako “borbeni avioni MIG-21 nisu opremljeni za provedbu zadaća noću”.

To je razljutilo Selaka, pa je na Facebooku napisao opširnu objavu kojoj je priložio i fotografije priručnika za letenje MiG-om 21 kako bi pokazao da je MORH u krivu s takvim tvrdnjama. No, iz ministarstva je ponovno stigao odgovor, ovaj put ne od samog ministra, već od zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Michaela Križanca.

“Ako stvari promatramo u kontekstu 21. stoljeća i činjenice da je naše zrakoplovstvo i zemlja punopravna članica NATO saveza, da prema kodifikaciji u NATO savezu MiG-21 ima ograničene sposobnosti. Republika Hrvatska nije prošla kroz ekstenzivan proces modernizacije MiG-ova 21 i iz tog razloga jednostavno nema te sposobnosti”, poručio je za RTL Križanec.

Pojednostavljeno, MiG-ovi ne mogu letjeti noću jer ih se dosad nije održavalo, a niti neće. Naime, odluka o potpunoj modernizaciji je stavljena postrani zbog nabave novih zrakoplova koja se produljila. Tako su domaći MiG-ovi već djelomično umirovljeni i prije dolaska nešto suvremenijih letjelica.