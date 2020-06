JAVIO SE FOTOGRAF KOJI JE SNIMIO PLENKOVIĆA I ĐOKOVIĆA: ‘Jel ovo kontakt ili nije?’

Fotografija pokazuje kako je premijer bio u neposrednom kontatku sa zaraženim Đokovićem.

Novak Đoković, koji je pozitivan na koronavirus, među brojnim drugim ljudima, bio je u neposrednom kontaktu s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Zbog toga su uslijedile žestoke reakcije koje pozivaju predsjednika Vlade da ode u samoizolaciju, no i Plenković i HZJZ tvrde da to nije potrebno.

“Znam da oni vape za tim da njihov predsjednik ne mora doći na sučeljavanje, a pobjegao je jednom, valjda bi htjeli da kroz samoizolaciju to riješe, no taj film neće gledati. Čudi me to od liječnika, malo me iznenadilo, mislio sam da zna što su naputci i kriteriji HZJZ-a, ali neka ih gospodin Saša Srića malo bolje prouči pa će biti kredibilniji u svojim javnim nastupima”, odgovorio je na prozivke Plenković.

No, fotografija pokazuje kako je premijer bio u neposrednom kontatku sa zaraženim Đokovićem.

„Ja sam u samoizolaciji jer sam bio u neposrednom kontaktu s Dimitrovim (vozio se u kombiju s njegovim trenerom i s njim od Zemunika do hotela 45 minuta, nismo imali kontakt tijelima, dapače, sjedio sam red iza njega. Moj prvi nalaz je negativan. Moram u samoizolaciju. Premijer kaže da se nije dodirivao s Novakom koji je prema najnovijim informacijama također zaražen.

S obzirom da sam fotografirao taj susret i objavljen je na službenim stranicama i društvenim mrežama. Moje pitanje je jel ovo kontakt ili nije? Što vi mislite? #ostanimoodgovorni“, poručio je fotoreporter Mario Ćužić koji je snimio fotografiju.