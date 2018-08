JAVIO NAM SE ČITATELJ S UŽASNOM PRIČOM: U tek mjesec i pol zahvaljujući kaosu u zdravstvu život jedne obitelji pretvoren je u pakao

Redakciji Net.hr-a danas se javio čitatelj koji opisuje kako se u samo mjesec i pol dana zahvaljući kaotičnom stanju u zdravstvu život jedne obitelji pretvorio u pakao.

Tragična smrt Mattea Ružića ponovno je fokus javnosti usmjerila prema lošem i neefikasnom zdravstvenom sustavu te na neki način otvorila Pandorinu kutiju. Tako iz dana u dan u medijima istupa sve više pacijenata, ali i liječnika koji su ogorčeni hrvatskim zdravstvom. Redakciji Net.hr-a danas se javio čitatelj koji opisuje kako se u samo mjesec i pol dana zahvaljući kaotičnom stanju u hrvatskom zdravstvu život obitelji njegovog prijatelja pretvorio u pakao.

Riječ je o bračnom paru, supružnicima koji su zakoračili u deveto desetljeće života te njihovom sinu, snahi i unuku, inače djetetu s posebnim potrebama.

“Starca je dobrano načela demencija i ostali neuro problemi, a starica osim tromboze noge nema nekih većih problema”, opisuje naš čitatelj. No, sve je po zlu krenulo početkom srpnja kada je 81-godišnjakinja krenula pokupiti nalaz Marivarina u krvi u dom zdravlja. Putem do ustanove je pala i udarila glavom u beton, no zahvaljujući dobrim ljudima, piše naš čitatelj, diže se i nastavlja svoj put prema laboratoriju.

“Ne biste vjerovali, ali pala sam ko’ krpa i imam šljivu na lijevom oku”, rekla je žena sinu i snahi istog poslijepodneva. Zabrinuti za staricu, sin i snaha odmah su reagirali i odveli nesretnu ženu u bolnicu.

S Hitne ih poslali kući

I već su tu krenuli prvi problemi. Doznali su da ne spadaju u tu bolnicu, već da moraju ići u drugu. Nakon što su stigli na odredište, uputili su se na hitnu kirurgiju gdje im je bez RTG-a, napominje naš čitatelj, rečeno da nema nikakve traume te neka odu na otorinolaringologiju (ORL) na pregled glave. Ondje je staricu pregledala dežurna liječnica i poslala je na RTG glave. Potom je žena upućena oftamologu.

“Zvone ljudi na oftamologiji i nakon 7 minuta zvonjenja i stajanja na kiši (u međuvremenu je počeo pljusak) sva pospana i krmeljava sestra otvara vrata s velikim upitnikom iznad glave. Nakon objašnjavanja konačno budi još pospaniju i krmeljaviju doktoricu, koja nakon pregleda (čitanja slova na ploči kao da određuje dioptriju) zaključuje kako nema nikakvih problema i vraća ih natrag na ORL”, opisuje ogorčeni čitatelj.

Liječnica na otorinolaringologiji ljude šalje kući sa savjetom: “Stavljajte hladne obloge, a ukoliko hematom postane tvrđi, dođite pa ćemo ga punktirati”.

Idućeg jutra 86-godišnji suprug nazvao je sina i snahu. “Mamu je otpeljala hitna”, rekao je dementni starac. Opet su pokupili stvari, otišli ‘starcima’ da ostave sina koji je pazio na djeda, te se zaputili u bolnicu.

Panična reakcija liječnice

“Na neurologiji ih prima doktorica (sa ??!!?? iznad glave) i kaže da mama mora na hitnu operaciju zbog izljeva krvi u mozak”, piše naš čitatelj.

Sin i snaha objašnjavaju kako su prije samo nekoliko sati bili na hitnoj u istoj bolnici i da su ih poslali doma. Liječnica je zatražila nalaze, a kada je saznala da se starica već 45 godina ondje liječi zbog tromboze nastala je panika. “Tromboza? Marifarin? Ona je na Marifarinu? Isuse Bože……moram ići….nazovite kasnije za informacije”, navodno je rekla liječnica.

Starica je nakon operacije pala u komu, a za to vrijeme njezin je sin zbog brige o dementnom ocu morao potrošiti godišnji odmor, a potom otvoriti i bolovanje. “Uspijeva namoliti svoju doktoricu da mu otvori bolovanje na suprugu koja je onkološki bolesnik. Kaže doktorica, sva sreća da vam supruga ima rak jer vam ne bih imala na šta otvoriti bolovanje. Dakle, u ovoj našoj državi ispada da je prava sreća kad imate karcinom!”, ljutito kaže čitatelj.

Starica se nakon dva tjedna probudila iz kome, ali stigle su nove loše vijesti. Naime, glavna sestra ih je obavijestila da nakon što majka počne samostalno disati i uzimati hranu, oni je otpuštaju s odjela i šalju u stacionar. Nudi im dva mjesta gdje ima pravo biti na teret HZZO-a još mjesec dana nakon čega sami moraju pronaći novo rješenje. Nakon malo istraživanja, sin i snaha shvaćaju da zbog katastrofalnih uvjeta ne misle majku slati na spomenuta dva stacionara.

Šokantno otpusno pismo

Uspjeli su naći vrhunski privatni dom sa stacionarom koji ispunjava sve uvjete za boravak 81-godišnjakinje, no zbog loših iskustava s bolnicama, voditelji doma su tražili da im se dostavi detaljan opis stanja pacijentice prije otpuštanja.

“U međuvremenu i dalje pokušavaju dobiti čim više informacija o stanju majke, ali uzalud”, objašnjava naš čitatelj. Nemar i muljaža bolničkog osoblja ponovno je demonstrirana ovog ponedjeljka kada je starica sanitetskim prijevozom dovezena u ranije spomenuti dom.

Naime, sa staricom je u dom stiglo i otpusno pismo, koje njezinom sinu i snahi nije bilo predočeno, a na kojem su bile dijagnoze za koje, tvrdi čitatelj, bolnica nije željela da se znaju prije nego što se riješe pacijenta, a da ih pacijent nije imao nikad u životu prije dolaska u tu zdravstvenu ustanovu.

“Pneumonia I.dex. (1.8.9), Uroinfectio (N30.0) ECHERICHIA COLI, Herpes zoster (B02.9), Šećer, Potrebna je kontaktna izolacija”, stajalo je u otpusnom pismu.

Horor u režiji hrvatskog zdravstva

“Drugim riječima, zbog infekcija Herpes Zoster i Echerichia Coli, potrebna je kontaktna izolacija odnosno bez kontakta sa drugim pacijentima. Halo ljudi…. Pa vama je u bolnici ležala 20 dana u kontaktu sa 5 ostalih isto tako teških pacijenata. Znate li vi koji horor ta vaša ustanova, zdravstvo pa na kraju ministarstvo i ministar radi ovim jadničcima?”, pita se čitatelj.

Naravno, reagirao je direktor stacionara koji je od sina nesretne 81-godišnjakinje tražio da do kraja dana nađe drugo rješenje za majku jer dom nije u mogućnosti provesti izolaciju. “Mi nismo znali, a vi nam niste rekli”, nemoćan je bio direktor doma.

“I da, nevjerojatno, uspjeli su pronaći privremeni smještaj za majku u stacionaru koji nema tako visoke standarde, ali je zato itekako kompatibilan sa hrvatskim zdravstvom na čelu sa njegovim ministrom Kujundžićem“, za kraj poručuje čitatelj Net.hr-a.