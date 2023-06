Oslobođeni Hrvati su u petak poletjeli iz Lusake, a u subotu su trebali sletjeti na zagrebački aerodrom, no to se nije dogodilo. Iz Lusake su krenuli prema Dubaiju, a odande do zračne luke u Ljubljani.

Da su sletjeli u susjednoj državi, potvrdili su iz Vlade. Transport četiri para i četvero djece dalje će se nastaviti cestovnim putem.

"Dvije obitelji će ići s našim kombijima u kojima su već postavljene stolice za djecu, a dvije sa svojim prijateljima, odnosno članovima obitelji, privatnim osobnim automobilima", rekao je Boris Grigić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik RH u Sloveniji, prenosi HRT.

Pred novinare je stao i Noah Kraljević.

"Sretni smo, ne možemo još uvijek vjerovati da smo ovdje", rekao je. Na pitanje kakav je bio put, odgovorio je: "Malo smo umorni, dugo je trajalo, još uvijek smo u šoku. I super sretni da je sve pozitivno ispalo, da smo svi 12 došli."

Djeca su, kako je kazao, također u redu. "Cijela situacija. Bilo je toliko puno nepoznanica. Nije se moglo znati kako će sve završiti", odgovorio je na pitanje što mu je bilo najgore. O konačnom susretu sa djecom kazao je: "Bio je divan".

Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova

"Svih 12 hrvatskih državljana doputovalo je iz Zambije u Ljubljanu, odakle im je osiguran prijevoz do Zagreba. Naše državljane dočekali su veleposlanik RH u Sloveniji, te predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Obiteljskog centra, kako bi ponudile podršku i pomoć, posebice za djecu.

Od prvog dana nadležno Veleposlanstvo RH u Pretoriji, zajedno s Upravom za konzularne poslove MVEP-a i cijelom diplomatskom mrežom pružalo je pomoć pri povratku hrvatskih državljana. Zahvaljujemo i međunarodnim partnerima, osobito Delegaciji EU-a u Lusaki na pomoći. Hrvatska Služba vanjskih poslova nastavlja profesionalno izvršavati svoj posao i pomagati u okviru svojih nadležnosti hrvatskim državljanima diljem svijeta", naveli su.