Nakon što je kompletirana uprava Zagrebačkog holdinga predvođena Nikolom Vukovićem, potkraj kolovoza je gradonačelnik Tomislav Tomašević na svojoj redovnoj tjednoj press konferenciji objavio i natječaj za 17 novih menadžerski pozicija, otvoren do 7. rujna: bira se 11 voditelja podružnica Holdinga, direktore četiri ovisna trgovačka društva (Gradske plinare, Gradske plinare-opskrba, Vodoopskrbe i odvodnje, te Gradsko-stambeno komunalnog gospodarstva), člana uprave Zagreb plakati d.o.o. i ravnatelja ustanove Gradska ljekarna Zagreb.

U Facebook objavi Tomašević je još posebno pozvao sve zainteresirane da se jave – jer njegov tim želi "što kvalitetnije upravljačke kadrove kako bi se mogli provesti ambiciozni planovi" koji su pred njima, a cijeli je projekt s natječajima doživljen kao važan element za pravo preuzimanje vlasti. Naime, zahvaljujući zakonskim ograničenjima, Tomašević i njegovo dvoje zamjenika prisiljeni su u gradskoj upravi dulje vrijeme raditi s Bandićevim pročelnicima, a i u Holdingu kadrovske promjene idu izuzetno sporo. Nakon što su brzopotezno imenovali novi Nadzorni odbor Holdinga i dvoje članova Uprave, a onda nakon natječaja još troje – radi se i dalje s Bandićevom ekipom, odnosno, u Holdingu s mješavinom Bandićevih i HDZ-ovih kadrova.

No, hoće li nakon ovih natječaja uslijediti očekivane korjenite promijene? Hoće li se maknuti prvi ešalon Bandićevih i HDZ-ovih kadrova ili će oni i dalje ostati na svojim menadžerskim pozicijama i visokim koeficijentima, u uredima tik do novih voditelja i direktora? Ima li i među starom menadžerskom gardom profesionalaca koji bi mogli nastaviti posao i pod novom vlašću?

Mnogo ugovora koji jamče ostanak

Prema istraživanju Net.hr-a samo manjina voditelja podružnica u Holdingu, odnosno direktora ima tzv. mandatne ugovore, to su oni koji su stigli na menadžerske pozicije "izvana" u posljednjih dvije-tri godine, poput voditelja Zagrebačkih cesta, Dragana Perića, ili voditelja Autobusnog kolodvora, Luke Grabušića, ili novog šefa Gradskih groblja, Roka Guje – kojem još stoji i oznaka da je v.d. voditelja. No, velika većina drugih menadžera, od Zrinjevca, Čistoće, Zagrebparkinga ili Robnih terminala ima ugovore na neodređeno – koji im jamče ostanak u toplini Zagrebačkog holdinga.

Dakako, upitali smo i novu upravu Zagrebačkog holdinga predvođenu Nikolom Vukovićem kakvi su ugovori sadašnjih voditelja i direktora, no nismo primili precizne odgovore kakav tko ugovor ima, nego tek vrlo općenit odgovor.

"Voditelji podružnica i direktori trgovačkih društava imaju sklopljene ugovore o pravima i obvezama i ugovore o radu", stoji u odgovoru iz središnjice Zagrebačkog holdinga.

"Ovisno o kojem se mandatu radi (prvom ili drugom) na koji su imenovani voditeljima podružnica/direktorima društava, s njima je zasnovan radni odnos na određeno vrijeme (do isteka mandatnog razdoblja na koje je ugovor sklopljen), ili na neodređeno vrijeme, uz obvezu poslodavca da se u slučaju opoziva opozvanom voditelju podružnice/direktoru društva ponudi obavljanje poslova radnog mjesta za koje udovoljava uvjetima", pojašnjeno je nešto detaljnije.

To zapravo znači da veći broj menadžera na koje se odnosi natječaj ostaje i dalje raditi u Zagrebačkom holdingu, odnosno tvrtkama za koje će sada biti izabrani novi voditelji, te će biti iznimno zanimljivo pratiti kako će biti zbrinuti.

U Holdingu u kojem u ovom trenutku prevladavaju kadrovi koji su birani prije svega prema stranačkoj iskaznici i rodbinskoj i prijateljskoj vezanosti, oni će ostati i dalje zaposlenici, čuvari tajni, a možda i aktivni borci za dokazivanje da "nova ekipa" ne može bolje od njih.

Sudjelovali u zbrinjavanju Bandićeve ekipe

Naravno, ne treba ni isključiti mogućnost da ima i onih koji žele raditi i pokazati da ih se nepravedno vezivalo uz Bandića i bandićevce, ali činjenica je da je mnogima od njih zabilježeno da su sudjelovali ili šutke dopuštali manevre koje je teško smatrati poslovno opravdanima. Voditeljica Zagrebparkinga, Ana Preost, je, primjerice, sudjelovala u preseljenju Patrika Šegote, bivšeg voditelja Gradskih groblja, koji je trenutno u istražnom zatvoru zbog sumnji za kriminal, na izmišljeno radno mjesto u njezinoj podružnici. Također, teško je povjerovati da nije znala za predizborne manevre Zagrebparkinga, za zabranu podizanja vozila da se ne nervira građane ili sređivanje neplaćanja parkirnih kazni. Ili, je li voditelj Zrinjevca, Igor Tolja, prirodnim putem zaposlio prijateljicu bišeg župana Požeško-slavonske županije (Alojza Tomaševića, velikog prijatelja Milana Bandića) netom nakon što je završila fakultet i omogućio joj streloviti uspon do šefovskog mjesta? O tome je prvi pisao Net.hr, i nije bilo nikakve naznake da šef Zrinjevca misli da to nije bila dobra kadrovska praksa. ()

No, i u drugim gradskim tvrtkama zabilježeni su slični kadrovski manevri. Je li direktor Vodovoda i odvodnje, Marin Galijot, kojeg je Milan Bandić volio predstavljao kao „najboljeg direktora vodoopskrbe ikada“, aktivno sudjelovao u zapošljavanjima članova Bandićeve stranke, je znao nešto o navodnoj ucjeni plaćom zaposlenika tvrtke Vodovod i odvodnja i gradskog zastupnika iz redova SDP-a, Radenka Tomića, koji je nakon što mu je najavljeno da će mu plaća biti smanjena za tri tisuće kuna – prešao u Bandićevu stranku i sačuvao plaću?

Troje djece šefa Čistoće zbrinuto u gradskim tvrtkama

Hoće li se, primjerice, javiti na novi natječaj dosadašnji voditelj Čistoće, Jure Leko? Zanimljivo je da se tog menadžera ni ne spominje ovih dana kada se govori o problemima u Čistoći, a bio je u Bandićevo vrijeme jedan od njegovih medijski prilično eksponiranih kadrova. Predstavljao je, primjerice, žute vreće koje su se iznenada dijelile po kućanstvima i dan danas služe kao svojevrsni podsjetnik po ulicama Zagreba, razbacane uz kontejnere i napunjene svim i svačim više nego plastikom i limenkama – što im je bila prvotna namjena. Jure Leko je dugogodišnji kadar iz Zagrebačkog holdinga, na mjesto šefa Čistoće došao je u 2019. godini, ali s menadžerske pozicije u Zrinjevcu, te se pretpostavlja da je osiguran ugovorom na neodređeno. Ne samo da je sudjelovao u kreiranju natječaja i dogovorima s tvrtkama Petra Pripuza koje sada problematizira gradonačelnik Tomislav Tomašević, nego je i zapošljavao Bandićeve prijatelje i stranačke suradnike za koje je bilo teško utvrditi kako će doprinijeti rješavanju problema s otpadom u Zagrebu, kao što je to bilo u slučaju generala Šindlera o čemu je prvi pisao Net.hr.

Jure Leko, šef Čistoće, osiguran je ugovorom na neodređeno

Jure Leko, voditelj Čistoće, ubraja se u kadrove koji su ne samo zapošljavali za Bandića nego su u gradskoj strukturi zapošljavali i članove obitelji. Leko je tako uspješno zaposlio dvije kćeri u Holdingu, jedna radi u direkciji Holdinga, druga u Gradskim ljekarnama Zagreb, a sina je zaposlio – u Vodovodu i odvodnji, i to, reklo bi se, u zadnji čas, uoči izbora, u travnju ove godine.

Pokušali smo razgovarati s voditeljem Čistoće, i o problemima u Čistoći, ali i o njegovim osobnim karijernim planovima, no – odbio nas je uz obrazloženje da je previše zauzet ovih dana. Tako nemamo odgovor smatra li on da bi mogao nastaviti posao na istoj poziciji. U svakom slučaju, vrlo je izgledno da mu ugovor jamči siguran ostanak u Zagrebačkom holdingu.

Za voditelja Zagrebačkih cesta, Dragana Perića, koji je opterećen brojnim prijavama da je zloupotrijebio svoj položaj, a prijave je nova uprava proslijedila i DORH-u, neslužbeno se spekulira da se javio na natječaj, uvjeren da ima ozbiljne šanse – a sve prijave na svoj račun smatra neosnovanima. No, u slučaju da ne bude izabran, njegov ugovor je takav da neće moći ostati u Holdingu.

Mazal: Nisam ničiji i imam rezultate

Jedan direktor iz „stare“ strukture nam je pak otvoreno potvrdio da se javio na natječaj. Tomislav Mazal, po struci pravnik, izabran je za direktora Gradske plinare 2019. godine, ne smatra se političkim, odnosno, stranačkim kadrom, iako ga se neslužbeno svrstavalo u HDZ-ovu kvotu. Bio je, naime, svojedobno, savjetnik HDZ-ovih ministara gospodarstva Damira Polančeca i Đure Popijača, zatim direktor državne tvrtke Đuro Đaković, ali on danas naglašava da je prije dvije godine izabran na javnom natječaju, između 12 kandidata, i da smatra da je svoj posao radio maksimalno odgovorno. „Rezultati su vidljivi. Tvrtka posluje transparentno, a djelatnost distribucije plina je regulirana – HERA nam određuje visinu prihoda.

Moj mandat je na dispoziciji, javio sam se na natječaj jer smatram da mogu dobro nastaviti posao, ali – ako ne budem izabran, odlazim.“, otvoreno je dao izjavu za Net.hr Tomislav Mazal. Kaže da je već navikao na to da mu se lijepe etikete, da je HDZ-ov, pa Josipovićev, pa Bandićev, ali da on – nije ničiji, a da svojim rezultatima rada može potvrditi svoje menadžerske kompetencije. Na pitanje o zapažanjima da su se u obnovi plinovoda pojavljivale tvrtke Bandićevih građeninskih kompanjona, Mazal odgovara da je Gradska plinara tvrtka u sastavu Grada, te da je nabava išla preko središnjeg ureda za nabavu, te da se nikakvi poslovi nisu dogovarali „preko telefona“.

Tomislav Mazal, šef Gradske plinare, naglašava da je 2019. izabran na javnom natječaju, te smatra da nije ni "bandićevac" niti predstavnik HDZ-a

S obzirom da uoči natječaja za izbor novih voditelja odnosno direktora nova uprava Holdinga nije napravila nikakvu službenu valorizaciju učinka dosadašnjih menadžera, odnosno, češljanje je li bilo kakvih problematičnih postupaka, te da nije razriješila s čelne pozicije niti jedu osobu za koje su postojale indicije, pa i medijska otkrića, da su sudjelovali u kadrovskim ili bilo kakvim drugim zahvatima koji nisu bili u interesu građana grada Zagreba, zanimalo nas je kako će nova uprava Zagrebačkog holdinga tretirati prijave na natječaj dosadašnjih voditelja ili direktora.

„Njihove prijave na natječaj tretirat će se ravnopravno s prijavama ostalih kandidata.“, odgovaraju iz nove uprave Zagrebačkog holdinga. A to znači da i upravu Holdinga i cjelokupnu javnost čeka vaganje imaju li odabrane osobe jednake ili bolje kompetencije s dosadašnjim šefovima, a u slučaju da izaberu „staru gardu“ – propitivanje čime su zaslužili da nastave po starom i pod novom upravom.

No, u slučaju da izaberu nove kadrove tamo gdje dosadašnji šefovi imaju ugovore o radu koji im jamče ostanak, čeka ih mudro zbrinjavanje stare ekipe, odnosno, prijeti im da novim šefovima ostave stare igrače u gnijezdu. Osim toga, to će značiti da menadžment Holdinga – poskupljuje.

Neslužbeno saznajemo da dosadašnji šefovi imaju plaće od 15 do 17 tisuća kuna mjesečno neto, odnosno od 23-25 tisuća kuna bruto, a mnogi od njih imaju i službene automobile na raspolaganju i to 24 sata dnevno, odnosno, i ovog su ljeta, kad je novi gradonačelnik na posao dolazi biciklom – mnogi od njih su išli na godišnji odmor svojim službenim automobilima jer im to ugovori omogućuju, a nova uprava Holdinga nije im se do sada uplitala u tu lijepu povlasticu.

Ako od 17 menadžerski mjesta za koje je sada raspisan natječaj koji se zaključuje 7. rujna – deset osoba s ugovorima na neodređeno bude zamijenjeno novim osobama, znači da će se za plaće u Holdingu, ako ne bude racionalizacije drugim metodama, izdvajati oko 250 tisuća kuna više mjesečno, odnosno oko 3 milijuna kuna godišnje više.