Jučerašnja priča iz Potrage podigla je puno prašine. Nastavnica biologije jedne zagrebačke osnovne škole je svim učenicima zaključila petice. Sada se javila na novinarski poziv, ali ne želi pred kameru i kolege je brane, a u školu stiže stručni nadzor, javlja RTL..

U Osnovnoj školi Borovje petice iz biologije kao da su "pale s neba". Potez nastavnice o kojoj svi pričaju brani njezina kolegica i prijateljica Ariana Bogner Boroš iz Sindikata hrvatskih učitelja. "Ona nije sretna s time, ona zna što nosi i koje su posljedice ovog njezinog čina i spremna je na sva preispitivanja i dolazak inspekcije", govori.

Javila se nastavnica biologije, ali ne želi istupiti u javnost. Dovedena je u uobičajenu situaciju koja se događa pred kraj školske godine jer pod pritiskom jedinice postaju dvojke, a oni koji imaju kriterije ocjenjivanja ostaju sami, govori profesorica Ariana.

"Cijele godine pratite svoje učenike i svi znaju kriterije po kojima ocjenjujete. I sada ste u zadnji dan dovedeni da dijete koje nije zadovoljilo i to znaju svi ostali đaci, nije zadovoljilo njemu dajete 2, a drugima dajete koje objašnjenje. Ti si radio pa imaš ono što je dobila i ta učenica, ti si se trudio, možda ti ne ide i dobio si 3 pa ti prema ovom kriteriju gdje se ja moram spustiti moraš dobiti više i u tom trenutku žena je rekla 2 i 5, svejedno - 5", govori.

Nezaslužene petice

Iako su petice neki dobili nezasluženo, one su zaključene zadnji dan, objašnjava i bile su poznate na Razrednom vijeću. Pitanje je zašto je do toga moralo doći i zašto se za to doznalo kad su učenici već uspisali srednju školu.

Bivša ravnateljica zagrebačke Sedme gimnazije, Ljilja Vokić smatra da je trebala ostati čvrsta i dati ocjenu svima prema zasluzi. "To nije u redu. Ja imam dvoje djece, koji su odrasli, jedan je profesor druga je direktorica Microsofta, ali djeca su vječito učila dok su bila mala. U osnovnoj školi i sve i zasluženo su dobivali ocjene. I nekad smo mi bili roditelji zajedno s profesorima, a sada su roditelji s djecom protiv profesorima, a sada su roditelji s djecom protiv profesora", govori.

U 'Udruzi Nastavnici organizirano' čestitaju nastavnici. "Smatram da je to svjetionik, koji će nam pokazati put kako se boriti protiv toga, jer u ovom društvu, u kojem vladaju pritisci, zapravo se pokušava doći do rezultata bez imalo truda, to je jedini način na koji se nastavnik nekako može nositi sa time", kaže Tvrtko Pleić.

Osudio je i izjavu predsjednika Milanovića koji je uvrijedio umirovljenu profesoricu starijeg sina. "Diskurs koji vodi predsjednik Zoran Milanović otkako je zasjeo na mjesto predsjednika je ravan diskursu nekih naših prebjega u Međugorje", smatra.

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje, koja provodi nadzor nad učiteljima, poručuju kako je nastavnica ovim potezom poslala neprimjerenu poruku te da će i u ovom slučaju provesti potrebne stručne aktivnosti i pojačano pratiti rad škole u sljedećoj školskoj godini.