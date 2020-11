UPOZORENJE HRVATSKE LIJEČNICE: ‘Crni scenarij nije daleko. Strahujemo od situacije u kojoj ćemo morati odlučivati koga spašavati’

‘U Sisku imamo oko 12-ak respiratora; Došli smo i mi u crveni dio što se tiče popunjenosti kapaciteta, ali tako je svugdje’, ističe

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit je za RTL upozorila na teško stanje u bolnicama koje bi oboljeli od covida mogli preplaviti, ali istaknula da ipak ima pozitivnih pomaka.

“Čini se da se u ovom trenutku, osam mjeseci nakon početka pandemije uspjelo organizirati bolnice u Zagrebu, što se tiče Covid bolnice i ostalih pomoćnih centara. Ostaje otvoreno pitanje ostalih bolnica i tri velika grada Rijeke, Splita i Osijeka, kako će oni zbrinjavati Covid pacijente. Zagreb se uspio napokon organizirati”, kazala je Šmit.

U Čakovcu se dogodila situacija da su imali dva respiratora, a trebala su ga četiri pacijenta. Šmit je kazala da strahuje od dolaska takvih situacija da će liječnici morati odlučivati kome spasiti život. Opisala je i situaciju u Kakva je situacija u sisačkoj bolnici.

“Toga se svi pribojavamo. Respiratori su prilagođen situacijama kada nemamo pandemije i zdravstvenim radnicima koji znaju s njima raditi. Ono što čujemo od kolega s terena jest da im ponestaje respiratora. U Sisku imamo oko 12-ak respiratora, ako ne računamo onaj transportni. Došli smo i mi u crveni dio što se tiče popunjenosti kapaciteta, ali tako je svugdje”, izjavila je Šmit.

‘Naši zahtjevi nisu politički’

Premijer Andrej Plenković je jučer nakon sastanka sa Znanstvenim savjetom poručio da zasad nema strožih mjera, a HUBOL ih je, uz ostale udruge iz struke javno zatražio. Šmit je kazala da ostaju pri svojim zahtjevima.

“Naši zahtjevi nisu politički, već zdravorazumski i epidemiološki. Hospitalizacije su dugotrajne, pogotovo one gdje se završava na respiratorima i gdje su liječenja do tri- četiri tjedna. Radi se i o trendu porasta, bez obzira na to što je tendencija porasta malo usporila. Crni scenariji nije daleko. Dani su sve hladniji i ljudi će sve više boraviti u unutarnjim prostorima”, zaključila je Šmit.