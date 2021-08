Premijer Andrej Plenković se obratio medijima nakon završetka sjednice Vlade na kojoj je bilo riječi i o epidemiološkom stanju u Hrvatskoj. S tim na umu, poslao je važnu poruku građanima.

"Oni koji su zaraženi i imaju teže tegobe su oni koji nisu cijepljeni. Apeliram na sve one starije dobi da se cijepe, ako već nisu, ali i na sve ostale. To je najučinkovitiji način da se zaštitimo od covida-19", poručio je Plenković te dodao:

“Ako uključimo samo elementarnu logiku, država je osigurala cjepiva za sve. Mi imamo više od 1,1 milijun cjepiva koja mogu biti distribuirana danas. Mi smo napravili sve da se uz cijepljenje i poštivanje elementarnih mjera, maska, prozračivanje i distance, smanjili ugrozu. Jasno je kao dan da Hrvatska neće optirati za tvrdo zatvaranje.

Neće biti dodatnog ograničavanja

Ako je Vlada osigurala cjepivo, ako to nije nikakav napor, ako se u svijetu cijepilo više od milijardu ljudi, ja ne vidim neki problem”, rekao je Plenković, dodavši da će mjere potpore gospodarstvu prestati ukidanjem svih epidemioloških mjera. "Ja ne vidim slabu točku u aktivnostima države ili Vlade. Ne može nitko u Hrvatskoj danas reći da ne postoji covid i da nije umrlo 8300 ljudi. Nećemo davati bombone da se cijepe. Nikome!”, rekao je Plenković.

"To je nešto što ja govorimo interno već dva mjeseca, otkako smo došli u fazu da smo zastali s cijepljenjem. To je bilo otprilike deset dana nakon lokalnih izbora, bili smo na oko 42 posto cijepljenih prvom dozom. Imali smo sastanak sa županima. Ja sam im tada rekao svima: 'Ovo vam je low hanging fruit. Napravite vi napor odmah nakon izbora u vašim županijama, gradu, što više da se ljudi cijepi… Zbog sezone, jeseni, zbog nekog novog vala.' Mi se mučimo otada, Skočili smo za samo osam posto. Nije to do nas. To je do ljudi koji neće", nastavio je.

Istaknuo je da “mi u Hrvatskoj nemamo refleks da nekome nešto ograničavamo”, govoreći o mogućoj široj i strožoj primjeni epidemioloških mjera. “Ako nešto budemo radili, mora biti maksimalno pravno utemeljeno prema svima. Ja to razumijem kao samonametnuti dišpet na vlastitu štetu. Mi nemamo luksuz demagoga, populista, špekulanata, provokatora. Nemamo taj luksuz. Ne možemo mi kao Vlada imati situaciju da se idemo zamjerati ovima koji su antivakseri, a istodobno mjerama ne možemo omogućiti normalan život onima koji su odgovorni i cijepili se. Dakle, nitko na kraju neće biti zadovoljan s nama”, rekao je Plenković.

Novi paket zakona o obnovi

Uvjeren je da će procjene gospodarskog rasta biti ohrabrujuće. Što se tiče obnove, upitao je resornog ministra Darka Horvata koji zakoni trebaju biti promijenjeni. “Očekujemo da idući tjedan predstavi set zakona koji se trebaju promijeniti, i ako je to način da se ubrza proces, učinit ćemo sve da se to formalizira i usvoji”, rekao je Plenković.