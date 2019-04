JASAN DOKAZ DA SE MOŽE I DRUGAČIJE: 10 gradova koji vam sufinanciraju svašta i daju brojne pogodnosti, oni sada strelovito rastu

Sufinanciraju otvaranje baš svakog radnog mjesta, a zahvaljajući tome, jedini su grad u Sisačko-moslavačkoj županiji koji raste

“Došli smo u Petrinju zato što Grad sufinancira odnosno pomaže nam kroz razne oblike potpora – od komunalne naknade pa za zapošljavanje, znači uvijek su nam dobar partner u poslovanju”, rekao je za Novu TV Hrvoje Grbeša, voditelj u tvrtki za preradu drva.

Otkako su prije dvije i pol godine došli u grad od 25 tisuća stanovnika, od tvrtke s 10-ak zaposlenih narasli su na njih 200-injak. Većinu svojih proizvoda izvoze, no za njihov poslovni uspjeh dobrim je dijelom zaslužna i Petrinja.

Sufinanciraju baš sve

A nisu jedini. U Petrinji ističu kako uz spomenute komunalne naknade, sufinanciraju sve poduzetničke kredite, kapitalne potpore, a u posljednjih pet, šest godina grad je sufinancirao otvaranje baš svakog radnog mjesta.

“Ove godine imamo plan to podići na 3000 kuna mjesečno za svako novo radno mjesto kroz 12 mjeseci. To je ozbiljna mjera, to je značajna mjera i ona se ne kosi s mjerama HZZO-a koji također daje svoje poticajne mjere”, kazao je Ante Marić, pročelnik Odjela za gospodarstvo u Petrinji.

Rastu, a svi u okružemnju se iseljavaju

Upravo zbog tih mjera Petrinja je lider u Hrvatskoj kada govorimo o udjelu koji se iz gradskog proračuna odvaja na poticanje poduzetništva. U top 10 još su se smjestili Vukovar, Vrbovsko, Pula, Čabar, Buzet, Šibenik, Valpovo, Obrovac i Požega.

Od većih gradova samo je Pula postotkom ušla među prvih 10 koji najviše izdvajaju za poduzetnike. I to drugu godinu zaredom.

“Kad uzmemo u obzir da Grad Pula ima stopu nezaposlenosti od 2,5 posto za razliku od Republike Hrvatske gdje je tri puta veća ili razine Europske unije koja je dva puta veća, mislimo da smo zaista zauzeli i zauzimamo jedno od najboljih mjesta za život i poslovanje u našoj državi”, poručuje Robert Cvek, zamjenik pulskog gradonačelnika.

Dalekosežne posljedice

A koliko su dalekosežne posljedice takvog ulaganja u gospodarstvo možda najbolje ilustrira to što je Petrinja jedini grad u Sisačko-moslavačkoj županiji koji bilježi porast broja stanovnika u odnosu na prošli popis stanovništva.