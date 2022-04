Iako su cijene hrane drastično poskupjele, na blagdanske stolove se nije štedjelo. Tako su odojci u Dalmaciji ispečeni još na Veliku subotu, zato što se najčešće jedu hladni, ali i zato što su roštilji i ražnjevi potom bili rezervirani za janjetinu. Usprkos cijenama, tražio se kilogram više, pa su mnoga stada i ove godine ostala desetkovana.

"Ove godine, za razliku od protekle dvije godine kad je bila korona, prodaja se sto posto digla. Cijena je nešto skuplja nego prošle godine. Cijena je iznosila 70 kuna po kili, ove godine smo stavili na 80 što znači da je neko prosječno janje od 12 kila 120 kuna skuplje nego proteklih godina. Za sam Uskrs ljudi zovu, traže, samo nemamo toliko robe sad", tvrdi za RTL uzgajivač ovaca iz naselja Crno, Marko Pucar.

Najjeftinije kupiti i ispeći

U mesnicama kilogram janjetine nešto je skuplji, oko 90 kuna. "Kupuje se svaki dan. Tu je kod nas taj kraj od janjetine. Cijena je narasla za nekih 15 kuna, ali to je normalno. Otišle su i cijene žita i kukuruza, sve je otišlo. Primjerice, ja kući gojim telad i ovce i janjce. Sve imam, pa onda znam kako je to. Razumin i ljude, malo manje kupuju, al kupuje se", objašnjava mesar Marko Pandžić iz Vrana.

U pečenjarama su zavladale gužve. Popularna zadarska "ulica ražnjeva" mirisala je po janjentini. Trgovkinja iz jedne od pečenjara, Tatjana Pešut otkrila je da su ljudi počeli naručivati pečenje i 10 dana prije Uskrsa. Kako i ne bi, kad su cijene ove delikatese u restoranima troznamenkaste, od 240 do 280 kuna.

Nije se štedjelo

"Uskrs je Uskrs. Ima dosta janjetine naručene, ljudi naručuju već cijeli tjedan, to je tradicionalno godinama, je l'. Određeni dio ljudi to voli odnijeti doma, uz obitelj pojesti, a određeni dio voli doći u restoran. Tako da je to uvijek 70 posto ljudi nosi van, ostatak sjedi i jede u restoranu", govori Ivana Pedić, vlasnica restorana iz Zadra.

Za Uskrs se nije štedjelo, ali se zato svaka kuna dvaput prevrtala tjednima ranije.