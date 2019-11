JANEZ JANŠA JE PODRŽAO HRVATSKU: ‘Bugarska, Rumunjska i Hrvatska ispunile su kriterije i treba ih pustiti u Schengen’

Bivši slovenski premijer je na kongresu Europske pučke stranke istaknuo kako će se ulaskom Hrvatske u Schengen povećati sigurnosti u cijeloj Europskoj uniji

Čelnik slovenske oporbe i bivši premijer Janez Janša podržao je, na kongresu Europske pučke stranke (EPP) u četvrtak u Zagrebu, uključivanje Hrvatske u Schengenski prostor.

“Bugarska, Rumunjska i Hrvatska ispunile su kriterije za ulazak u Schengenski prostor. Treba ih pustiti u Schengen, time će se povećati sigurnost u cijeloj Europskoj uniji”, kazao je u svom govoru predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS), koja je, uz još dvije manje slovenske stranke desnog centra, dio političke obitelji EPP-a.

Blokada nije nacionalni interes

On je danas na marginama skupa EPP-a u Zagrebu ponovio kako slovenski nacionalni interes nije blokada hrvatskog ulaska u Schengen i da to nije samo njegova ocjena, nego i mišljenje većine ljudi u Sloveniji.

Slovenska vladajuća koalicija, koju vodi premijer Marjan Šarec, suprotstavila se nedavno odluci Europske komisije koja je dala “zeleno svjetlo” za ulazak Hrvatske u Schengen potvrdivši da je Hrvatska za to ispunila sve tehničke kriterije. Aktualna Šarecova vlada kao razloge svog stajališta iznosi otvoreno granično pitanje odnosno aferu oko arbitraže te tvrdi da Hrvatska ne kontrolira u cijelosti granicu s BiH kada su u pitanju ilegalni migranti.

SLOVENSKI PREMIJER TVRDI: ‘Ulazak Hrvatske u Schengenski prostor ne ovisi o Sloveniji’

Poželio sretno predsjedanje Unijom

Janša je danas HDZ-u i premijeru Plenkoviću zahvalio na gostoprimstvu i uspješnoj organizaciji kongresa najmoćnije europske političke grupacije, uz dobre želje za prvo predsjedanje Hrvatske Europskim vijećem u prvoj polovici iduće godine.

“Želim vam vrlo uspješno predsjedanje Europskom unijom. Sretno, Andrej”, kazao je Janša. “Ako želimo snažnu i djelotvornu EU, moramo također imati jake i stabilne države članice”, rekao je slovenski oporbeni čelnik.

Janšina stranka na lanjskim je izborima osvojila najviše glasova i mandata, ali nije uspjela sastaviti vladajuću koaliciju, što je onda uspjelo koaliciji pet lijevo-liberalnih stranaka koje vodi premijer Marjan Šarec, no riječ je o nestabilnoj vladi kojoj do obične parlamentarne većine nedostaju dva glasa. Janša je vodio slovensku vladu od 2004. do 2008., a pred kraj tadašnjeg mandata Slovenija je, u prvoj polovici 2008., po prvi put predsjedavala EU-om u koju je ušla 2004. godine.