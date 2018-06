JANDROKOVIĆ ZABRANIO MOSTU PRIKAZIVANJE FILMA U SABORU: ‘E pa baš ćemo ga prikazati!’

Jandroković je odbio mostovce koji su tražili prikazivanje filma o njihovom novom zakonskom prijedlogu u sabornici. Pozvao se na praksu, no članovi Mosta su ustrajali i prezentaciju će prikazati pod stankom.

Božo Petrov je u današnjoj stanci najavio video prezentaciju čije je prikazivanje u Hrvatskom saboru zabranjeno. Film na jednostavan način objašnjava Zakon o mikrosolarima koji je prošao javno savjetovanje i bit će upućen u saborsku proceduru, a koji su mostovci željeli u sabornici prikazati tijekom slobodnog izlaganja.

“Prije nekoliko dana predsjednik Gordan Jandroković u svom se govoru povodom Dana Hrvatskog sabora hvalio uvođenjem digitalnih tehnologija. No, jučer smo dobili odgovor tajništva da to nije moguće tijekom slobodne rasprave, jer, eto, takva nije bila dosadašnja praksa. Očito je da promjene bilo koje vrste nisu poželjne, dapače, one su zabranjene. Zato ćemo svim zainteresiranim zastupnicima i medijima zabranjeni film prikazati u 12.30 sati u saborskoj dvorani.”, rekao je Petrov.

O zakonu koji predlaže Most nedavno je govorio i bivši državni tajnik za energetiku, mostovac Ante Čikotić ističući kao je riječ o rješenju kojim bi država riješila pitanje siromaštva na način da se siromašnima ne daju vaučeri za energiju nego da se osigura proizvodnja te iste energije zbog koje bi se i smanjio uvoz te pomoglo HEP-u.

