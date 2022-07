RTL-ova Damira Gregoret razgovarala je s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Upitan može li on kao predsjednik Sabora, ali i zastupnici zadovoljno otići na dvomjesečnu stanku, a kaže kako nitko ne može biti miran što god radio jer su pred nama izazovi vanjske prirode. Govori tu o ratu u Ukrajini, o pandemiji…

Ističe kako je uvijek opcija izvanredna sjednica. Ipak napominje kako je sutra na rasporedu važna sjednica, kako završavaju u rekordnom zasjedanju, kako su donijeli puno zakona. "Sabor je odradio veliki posao i pred nama su veliki izazovi", kaže.

Za novog ministra Marka Primorca premijer Plenković rekao je da mlade zamjenjuje mlađima, a jednako pametnima. Ministar financija ponovno je nestranački, pa je upitan nema li u HDZ-u takvog kadra. "Kada odabiremo ljude iz HDZ-a kritičari kažu da smo uski i ne biramo izvan stranke. Biramo ljude koji su kvalitetni, odgovorni, koji žele raditi u Vladi, a Primorac ima sve kvalifikacije da bi dobro obavljao svoj posao. Radi se o po mom mišljenju vrlo dobrom odabiru", tvrdi.

Navodi i kako ne smatra da su u Splitu doživjeli fijasko s nestranačkim kandidatom. O ostavci Mihanovića govori kako se časno ponio, a Ante Sanader je po onom što zna, siguran u stranci.

'Prijedlog o smanjenju ovlasti predsjednika u obrani dat će Vlada'

Prokomentirao je i sutrašnje glasanje oko članstva Finske i Švedske u NATO Savezu pa je prokomentirao i, kako kaže, "nevjerodostojnost" predsjednika RH.

"Kako bi rekao Grašo: šporke riči svaki dan, a predsjednik često izgovara ružne riječi, a njegova djela govore o njemu. Samit u Madridu pokazao je nevjerodostojnost predsjednika RH, u njegovu vjerodostojnost nikad nisam vjerovao, pokazao se kao fejk, sada ga pustimo da se topi u vlastitoj nevjerodostojnosti, mržnji i srdžbi koju širi", rekao je.

Upitan postoji li plan da se izmjenama Zakona o obrani smanje ovlasti Predsjednika Republike kaže da ne zna puno, da se očito radi na pripremi novog zakona gdje treba specificirati ovlasti predsjednika RH, vlade, odnosno ministra obrane ali da ovako kako je do sada nije dobro, to svi vide.

"Prijedlog o smanjenju ovlasti će dati Vlada. Podsjetio bih da je Milanović kad je bio premijer smanjivao ovlasti predsjednika RH. Taj dio se mora jasno utvrditi što pripada kome", tvrdi.

Afera petica: 'Da je neka supruga HDZ-a reagirala tako, kritike bi bile puno oštrije'

Što se tiče povratka HDZ-ovog Dražena Barišića u Sabor, a koji je pod teretom optužnice za korupciju u aferi JANAF podsjeća da u Saboru već postoje i SDP-ovci pod teretom optužnice, da je zamjenik splitskog gradonačelnika po optužnicom.

"Kolega Barišić ima pravo na svoj mandat", ističe.

Prokomentirao je i slučaj "Daj 5", a iako na početku izbjegava govoriti o Musić Milanović, kaže: "Da je neka supruga HDZ-ovca reagirala na taj način, puno bi bile oštrije kritike i ne bi to bilo pitanje. Bila bi to tvrda optužba. Plenković je rekao da ne želi, a ni ja ne želim ulaziti u teme obiteljske prirode i neću ići na razinu Milanovića koji će uvlačiti tuđe roditelje i članove obitelji", kaže pa zaključuje da on nikada nije vršio pritisak na učitelje svoje djece.

'Nismo spremni na izmjene Ustava oko pobačaja'

Naposljetku, budući da već neko vrijeme traju konzultacije oko izmjena Ustava oko referendumskih pravila upitan je jesu li spremni u sklopu tih izmjena dodati i odredbu o pravu žena na izbor.

"Nismo spremni i jasno smo to komunicirali otpočetka. Ovo su promjene Ustava koje se tiču referenduma oko toga smo spremni, ali širiti promjene Ustava na nove teme, nećemo pristati", kaže.