JANDROKOVIĆ VS. RASPUDIĆ – NOVA RUNDA: ‘Sad se ‘autao’, on je opsjednut’; Objasno je što je mislio s onim statusom

‘Trpimo jako puno udaraca od onih koji su ‘veći’ domoljubi, vjernici… svatko će čuti ono što smatramo da treba, dakle, razotkrit ćemo licemjerje i farizejstvo’, kazao je Jandroković

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković poručio je u ponedjeljak kako nema govora o velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a, da HDZ ne ide ni sa Škorom, ali, čini se, ni s Milanom Bandićem.

“HDZ će na izbore sam, građani su naši koalicijski partneri, sa SDP-om ne idemo, nema govora o velikoj koaliciji, ne idemo ni sa Škorom”, rekao je Jandroković na Hrvatskom radiju, i poručio medijima: “pitajte Škoru i Bernardića hoće li oni surađivati, mislim da je došlo vrijeme da se postavi i to pitanje”.

“Dakle, neće biti razgovora sa Škorom”, odgovorio je na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da se sa Škorom, ipak razgovara, ako to bude presudno za formiranje vlasti i koliki bi problem mogli biti neki njegovi partneri poput Hrvoja Zekanovića i Zlatka Hasanbegovića?

Upitna suradnja s Bandićem

“Spominjete određene ljude i iz toga razloga nećemo s njima surađivati: to nije ekipa za koju smatramo da možemo odgovorno i ozbiljno voditi Hrvatsku”,, rekao je Jandroković, potvrdivši kako je upitna i suradnja HDZ-a s Bandićem.

Zamjeraju mu kritike na Vladin račun nakon potresa u Zagrebu.

“Neobično je da je Bandić optužio Vladu ničim izazvan, čini mi se da se udaljavamo toliko da neće biti moguća suradnja nakon izbora”, rekao je.

O suradnji s HNS-om još nije želio govoriti. Prvo trebamo vidjeti njihov izborni rezultat, o tome još ne bih govorio, naveo je.

Jandroković, koji po šesti put ide na parlamentarne izbore, nije otkrio u kojoj će jedinici na njih izaći. Odluku o pozicijama na listama, prvo moramo donijeti na nadležnim stranačkim tijelima, dok se to ne dogoditi ne bi bilo korektno s tim ići u javnost, odgovorio je.

Raspudić se autao

Objasnio je i što je značio njegov status na Facebooku “da ima troje djece s istom ženom”, upućen Ninu Raspudiću nakon njegovih izjava o Jandrokoviću.

“Ništa, govorio sam o sebi, htio sam reći tko sam i što sam, a ako se netko prepoznao na neki negativan način to je njegov problem”, kazao je. Jandroković ističe kako Raspudić već više godina o njemu piše “vrlo ružno, uvredljivo, ponekad i gnjusno”.

“Ja sam to sportski doživljavao, misleći on je nezavisni komentator, no pokazuje se da on to nije, da je bio politički agitator Mosta, sada se ‘autao’ i ide u politiku. To je njegova odluka, ali sada važe i druga pravila”, kazao je Jandroković, koji se osvrnuo i na Raspudićevu izjavu da ga želi “loviti”.

‘Opsjednut je’

“Poruku da ide tamo gdje idem ja, ne mogu shvatiti nikako drugačije nego kao neku vrstu opsjednutosti”, kazao je.

Jandroković je procijenio i kako je danas u politici puno licemjerja, farizejstva, onih što jedno rade, a drugo govore.

“I o tome ćemo u ovoj kampanju progovoriti, jer trpimo jako puno udaraca od onih koji su ‘veći’ domoljubi, vjernici… svatko će čuti ono što smatramo da treba, dakle, razotkrit ćemo licemjerje i farizejstvo”, kazao je.

“Otrcanim“ je nazvao Raspudićevu tezu da je imao ‘četiri političke majke’.

“To je otrcano, on je u stvari kreator tih tekstova, manipulacija, neistina, on ih je očito kreirao s vrlo jasnim ciljem, da jednog dana dođe i iskoristio to o čemu je pisao kao svoj adut u predizbornoj kampanji.

O odlasku Penave

Osvrnuo se i na odlazak Ivana Penave iz HDZ-a. “To je njegova odluka, njegov program i osobnost HDZ-ovo članstvo nije prepoznalo. Nikad se ne bih odlučio na taj korak, jer u polici, pa i stranci, imaš uspona i padova, pravi HDZ-ovac nikad ne bi zbog tih razloga napustio HDZ. On se odlučio na taj korak, sretno mu bilo”, rekao je Jandroković, demantirajući tvrdnje da HDZ vrbuje ljude koji su ‘otišli’ s Penavom.