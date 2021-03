JANDROKOVIĆ UZVRATIO MILANOVIĆU: ‘On je pravnik, ali nije položio pravosudni ispit. Provjerite, imam tu informaciju’

Gordan Jandroković odgovorio je na najnovije prozivke Zorana Milanovića oko prijedloga izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na konferenciji za medije se osvrnuo na tvrdnje Zorana Milanovića kako je ukrao dokument o prijedlogu izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

“Milanović nastavlja govoriti na isti način kao što je to činio dosad. Ja sam prije nekoliko dana odgovorio na to i ne bih dalje odgovarao na te klevete, laži i ostalo. To mi rade 18 godina. Milanović i njegovi su širili te klevete, evo prošlo je 18 godina, a ja sam predsjednik Sabora. Oni kojima se sviđa moj rad se vode onom ‘Što je više kleveta i laži, to nam je Gogo draži’. Hvala mu na tome. Ja se ne bih spuštao na tu razinu”, rekao je Jandroković i dodao da mu je žao ako je rekao pokoju tešku riječ ranije, jer je bio mlađi i neiskusniji te da izbjegava takvu vrstu retorike, jer nije korisna.

Difamirani Milanovićevi sljedbenici

“Predsjednik Republike pozvao me da sam ukrao dokument, da kršim zakon. Upravo suprotno, predsjednik RH je taj koji uporno krši zakone i šalje takve poruke. To nije dobro, jer je to neka vrsta revolucionarnog zakonodavstva i njegovi će sljedbenici biti difamirani i neće biti svjesni da su izabrani legalnim putem, zakonima koje je donio Hrvatski sabor”, rekao je predsjednik Sabora te dodao da Sabor prema Ustavu i zakonu donosi odluke o izboru i imenovanju ljudi na pojedine dužnosti.

Istaknuo je kako Milanović nije poslao najbitniju dokumentaciju o svom prijedlogu. “Moja dužnost kao predsjednika Sabora je da vodim računa o procesu donošenja zakona. Kada sam dobio dopis Milanovića, vidio sam da nedostaje dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo da je predsjednik Republike ispoštovao zakonsku proceduru. Nema dokaza da je kandidatkinja prošla javni poziv koji je propisan Zakonom o sudovima. Ja mu nisam odbio prijedlog, već sam ga vratio na doradu”, poručio je i dodao kako su mu za pravo dali i ustavni stručnjaci.

Čeka se Ustavni sud

Na kraju se ponovno vratio na retoriku predsjednika države. Poručio je kako Milanović ne može raiti takve stvari jer nema ni položen pravosudni ispit. “Svi oni koji nemaju iste stavove kao on, budu izloeženi baražnoj vatri i to smatram neusmjesnim načinom na koji bismo trebali komunicirati. Milanović je pravnik, ali on nije na razini suca, čak nije ni položio pravosudni ispit. To provjerite, imam tu informaciju. Dakle, on nije pravni autoritet”, ustvrdio je.

U cijeloj raspravi zadnju riječ ipak ima Ustavni sud. “Smatram da trebamo spustiti loptu i čekati Ustavni sud. Ako Ustavni sud odluči da je Zakon o sudovima ustavan, onda ne preostaje ništa drugo nego ponoviti javni poziv”, zaključio je Jandroković.

