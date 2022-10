Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Parlamenta Ukrajine Ruslan Stefančuk, svečano su otvorili Spomen-obilježje ukrajinskom književniku i pjesniku Ivanu Franku. Predsjednik parlamenta Ukrajine Ruslan Stefančuk boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj zbog održavanja Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme u suorganizaciji Hrvatskoga sabora i ukrajinskog Parlamenta. Jandroković je u govoru koji je održao poslao snažnu poruku podrške Ukrajini i naglasio kako Hrvatska neće ostati neutralna.

'Nije moralno, časno ni pravedno ostati neutralan'

“Danas kad gledamo rusku agresiju na Ukrajinu, taj odnos između agresora i žrtve, ne možemo biti neutralni. Onaj tko je neutralan podržava agresiju. Ne možemo biti neutralni jer to nije moralno, časno i nije pravedno. Tako ne funkcionira moral i civilizacija kojoj želimo pripadati. Posebno mi u Hrvatskoj moramo biti glasni i moramo se angažirati više nego nacije koje nisu prolazile ono što smo mi prolazili”, rekao je Jandroković.

“Ne trebamo se bojati, nije to ugodno, suočiti se s nasiljem, agresijom, ali ako će se svi sklanjati i dopustiti da agresor radi što želi, tada će on pobijediti i to je ono što ne smijemo dozvoliti. Hrvatska pruža potporu Ukrajini i političku i tehničku i humanitarnu i svaku koja joj je potrebna. Hrvatska ne želi i neće biti neutralna. Bit ćemo uz vas dok ne oslobodite i zadnji centimetar vaše ukrajinske zemlje”, poručio je šef Sabora.