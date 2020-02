JANDROKOVIĆ STAO U OBRANU PLENKOVIĆA: ‘Brkiću, da postoji kult ličnosti vjerojatno biste svi vi bili u mišjim rupama’

Jandroković se ne slaže s Brkićem oko kulta ličnosti u HDZ-u: ‘Da postoji kult ličnosti vjerojatno biste bili u mišjim rupama. Očito je da ne postoji, možda je postojao kult ličnosti glavnog tajnika od 2012. do 2016.’

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković ocijenio je danas da je smiješna teza zamjenika predsjednika stranke Milijana Brkića da u HDZ-u postoji kult ličnosti Andrijea Plenkovića koji se okružio poslušnicima, jer da postoji, njegovi bi suparnici “vjerojatno bili u mišjim rupama”. Također je oštro osudio prozivke zamjenika stranke Milijana Brkića za nedostatak legitimiteta ljudi oko sadašnjeg predsjednika stanke.

“Imamo izravne izbore pa vidite na koji način suparnici komuniciraju s Andrejem Plenkovićem. Da postoji kult ličnosti vjerojatno biste bili u mišjim rupama. Očito je da ne postoji, možda je postojao kult ličnosti glavnog tajnika od 2012. do 2016.”, izjavio Jandroković ispred središnjice HDZ-a, gdje se danas podnose kandidature za unutarstranačke izbore.

Brkić je u nedjelju ustvrdio kako se Plenković, kao predsjednik HDZ-a, okružio poslušnicima, ljudima koji nemaju izborni legitimitet što se tiče stranačke baze i da je stvorio kult obožavanja velikog vođe.

Demokratsko ozračje izbora

Jandroković kaže kako je u HDZ-u dosad obnašao niz visokih dužnosti te mu je neprihvatljivo spominjanje nedostatka legitimiteta od ljudi koji podržavaju kandidata Miru Kovača. Ističe kako je njegova dužnost kao glavnog tajnika da unutarstranački izbori proteknu u demokratskom ozračju, da budu transparentni i dobro organizirani te da ne bi bilo pošteno ni moralno da se kao glavni tajnik kandidira za bilo koju funkciju.

“Istovremeno vidim da mi sadašnji zamjenik predsjednika predbacuje nedostatak legitimiteta”, kazao je Jandroković. Podsjetio je kako je u visoku politiku ušao 2003. godine, dva puta bio izabran za predsjednika županijskog odbora Bjelovarsko-bilogorske županije, jednom za predsjednika HDZ-a Grada Zagreba, pet puta u Hrvatski sabor i tri puta u Predsjedništvo HDZ-a.

“Iza mene je čitav niz izbora i danas da mi netko spominje nedostatak legitimiteta krajnje mi je neprihvatljivo. Tim više što mi to spominje čovjek koji je 2012. isto bio glavni tajnik. Glavnog tajnika bira Predsjedništvo i ne bira se izravno, i od 2012. do 2016. bio je ‘bog i batina’ u HDZ-u, svi su ga se bojali. Onda mu nije smetalo to što nije imao legitimitet. Jedan jedini put izabran je na saboru HDZ-a 2016. i to kao jedini kandidat”, rekao je.

‘Vezni igrač’

Jandroković podsjeća i kako je 2015. dobio preko 8000 glasova preferencijalnih glasova ili oko 12 posto u šestoj izbornoj jedinici, dok je 2016. kao glavni tajnik stranke organizirao jednu od najuspješnijih kampanja HDZ-a iako je dobio manje preferencijalnih glasova.

“I sada se taj podatak zloupotrebljava. Ja sam kao vezni igrač u nogometu, nije zabio gol ali je odigrao jako važnu utakmicu. A oni koji su se bavili isključivo sobom i svojim kampanjama danas mi predbacuju mali broj preferenecijalnih glasova”, kazao je.

Kaže i kako ne zna što to znači biti glavni operativac, kakvim se smatrao Brkić dok je bio glavni tajnik stranke. “2015. kada je bila velika Domoljubna koalicija HDZ nije pobijedio. Glavni tajnik je tada bio glavni operativac. 2016. sam ja bio glavni tajnik i pobijedili smo na izborima, kao i na lokalnim izborima”.

Za tezu da je HDZ izgubio EU izbore, Jandroković kaže kako su “pobijedili ali ne onoliko koliko smo htjeli”, dok u predsjedničkim izbora on nije vodio kampanju. Jandroković kaže kako će od sada govoriti izravno sve ono što zna i što misli, a što će nekim ljudima biti vrlo neugodno. Dosad to nije radio, kaže, jer je vodio računa o interesima HDZ-a.

Ugrožena je kasnija suradnja

Napadi kakvi su došli u prvih nekoliko dana kampanje prema predsjedniku HDZ-a mogu dovesti do toga da će kasnija suradnja biti nemoguća ocijenio je Jandroković i pozvao sve da “stanu na loptu” jer su to unutarstranački izbori, a iza toga da slijede parlamantarni izbori.

“Moraju paziti što rade zbog interesa HDZ-a. Ja nisam osoba koja bi nekog isključivala i tražila sankcije, ali postoje odgovornost svih koji sudjeluju u kampanji. Ne radi se o borbi za golu vlast nego da HDZ izađe snažniji. A oni koji se bore za golu vlast unutar stranke, pritom nanoseći štetu stranci, ne čine dobro HDZ-u, i to je moje upozorenje”, kazao je Jandroković.