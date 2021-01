JANDROKOVIĆ: ‘Simboli HOS-a su ‘osjetljivo pitanje’, radi se o specifičnoj situaciji; Osvrnuo se i na slučaj Tušek

‘Što se tiče HOS-ovog znaka, ne mislim da oni koji podržavaju i nose to znakovlje, posebno na obljetnicama, podržavaju ustaški režim i NDH. Radi se o jednom osjetljivom pitanju’, rekao je Jandroković

Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, u izjavi za medije nakon polaganja vijenaca povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta osudio je zločine NDH, ali napomenuo kako je pitanje HOS-ovaca osjetljivo pitanje. Također se osvrnuo i na slučaj Tušek-Šimunić, gdje smatra kako Žarko Tušek nije napravio ništa loše već da nije uopće trebao razgovarati sa Viktorom Šimunićem.

Simboli HOS-a su ‘osjetljivo pitanje’

Predsjednik Sabora smatra kako mlade treba stalno podsjećati na zločine Holokausta, osudivši zločinački režim NHD. Govoreći o simbolima koje nose pripadnici HOS-a, Jandroković smatra kako se radi o “osjetljivom pitanju”, prenosi N1.

“Osudit ću zločinački režim NDH. Sve ono što je na bilo koji način vezano uz ustaški režim, simbole, za to već i sada postoji zabrana. Slažem se da tu vrstu ikonografije i bilo kakvog slavljenja ustaškog režima treba zakonom regulirati i zabraniti. Što se tiče HOS-ovog znaka, ne mislim da oni koji podržavaju i nose to znakovlje, posebno na obljetnicama, podržavaju ustaški režim i NDH. Radi se o jednom osjetljivom pitanju”, rekao je Jandroković, pa pojasnio kako bi bilo dobro pronaći konsenzus kako se na to referirati. “Imamo polaznu osnovu koja je po meni doba, to je preporuka Vijeća kojeg je osnovala Vlada. Treba razdijeliti slavljenje i veličanje NDH, to treba zabraniti. Ovdje se radi o specifičnoj situaciji, oznaci postrojbe koja je sudjelovala u Domovinskom ratu”, rekao je.

Slučaj Tušek-Šimunić

Jandroković se osvrnuo i na slučaj Tušek-Šimunić, rekavši da mu je žao što se to dogodilo. “Ne razumijem uopće zašto je išao na taj razgovor, to mi je zaista politički naivno, pa i neozbiljno. Formulacije koje je upotrebljavao su bile zaista nespretne, neke od njih i neprimjerene. No, ja ne mislim da je on išao tamo činiti bilo što nečasno, imam dojam da se radilo o jednom političkom, da tako kažem, ispitivanju jednog mogućeg partnera i siguran sam da je danas gospodinu Tušeku žao što se upustio u to, što nije pazio i nije ozbiljnije i zrelije pristupio razgovoru s tim čovjekom”, smatra Jandroković.

“Što se nuđenja političkih funkcija tiče, on je sam u tom razgovoru rekao da je karikirao, to ste svi čuli vjerojatno. On se nespretno izrazio, ali je li počinio bilo kakvo kazneno djelo, to će odlučiti institucije. Ali ja vam kažem – pristupio je neozbiljno i naivno tom razgovoru”, dodao je, a na pitanje hoće li HDZ sankcionirati Tušeka rekao je da će razgovarati s njim i i vidjeti što je najbolje za njega i HDZ. “Moje mišljenje je da nije išao s namjerom bilo kakve korupcije i podmićivanja, nego se upustio u razgovor s nekim s kime po meni uopće nije trebao razgovarati”, zaključio je Jandroković.