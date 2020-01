JANDROKOVIĆ SE VEĆ OGRADIO OD KOLINDE: ‘Njena kampanja je bila desnija od politike HDZ-a, to nije učinkovito’

‘U drugom krugu vodili smo kampanju desniju od onoga što je politika sadašnjeg HDZ-a. Tražili smo rješenja nakon prvog kruga i pokazalo se da ta vrsta politike koja ide desnije od one koju sada vodi HDZ nije bila dostatna za izbronu pobjedu. O tome ćemo ubuduće morati voditi računa ubuduće’, kazao je Gordan Jandroković

U City Plaza centru, gdje u izbornoj noći Kolinda Grabar Kitarović, njezin izborni stožer i pristaše iščekuju rezulatte drughog kruga izbora, zavladala je komorna atmsofera nakon što su objavljeni rezultati izlaznih anketa prema kojima Zoran Milanović dobiva 53,25 posto glasova, čak šest posto više od kandidaktinje HDZ-a.

STIGLE SU IZLAZNE ANKETE: Zoran Milanović dobiva 53,25 posto, a Kolinda 46,75 posto. Velika prednost za kandidata ljevice!

‘Treba respektirati to što građani žele promjenu’

Tamo je izjavu RTL-u dao glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Iz njegove izjave osjetilo se da ne očekuje veću promjenu u odnosu na ono to govore izlazne ankete.

“S predsjednicom se nisam čuo, s premijerom Plenkovićem jesam, u istoj smo prostoriji. Rezultati izlaznih anketa ne idu nam u prilog, razlika je prevelika da bi se mogla dostići. No, pričekat ćemo razultat pa ćemo onda donijeti sud. Napravit ćemo analizu kada dobijemo rezultate iz svih županija i većih gradova”, kazao je Jandroković.

Ustvrdio je da su građani, prema onome što kažu izlazne anekete, pokazali da žele promjenu. “To treba respektirati”, dodao je Jandroković.

VODEĆI HDZ-OVCI VEĆ PRIZNAJU PORAZ: ‘Pričekat ćemo, ali… Razlika je veća nego što se može stići’

‘Desnija politika od one koju vodi HDZ nije bila dostatna’

“Sasvim sigurno da je značajan dio glasova Miroslava Škore išao našoj kandidatkinji, no očito da to nije bilo dovoljno. U drugom krugu vodili smo kampanju desniju od onoga što je politika sadađnjeg HDZ-a. Odluka o tome bila je na razini stožera koji je vodio kampanju. Tražili smo rješenja nakon prvog kruga i pokazalo se da ta vrsta politike koja ide desnije od one koju sada vodi HDZ nije bila dostatna za izbornu pobjedu. O tome ćemo morati voditi računa ubuduće”, kazao je Jandroković

Upita je i o odgovornosti predsjednika stranke Andreja Plenkovića te mogućem odrazu rezultata predsjedničkih izborta na parlamentarne koji slijede ove godine.

“Svi smo se angažirali kako bismo pomogli našoj kandidatkinji, ali ne bih miješao predsjedničke s parlamentarnim izborima. To su drugačiji izbori. Mi ćemo temeljito analizirati što se dogodilo na ovim izborima i snažno pripremiti stranku za parlamentarne izbore i govoriti o rezultatima Vlade koji su izuzetno dobri”, zaključio je Jandroković.

[VIDEO] MUK U KOLINDINOM STOŽERU NAKON OBJAVE IZLAZNIH ANKETA: ‘Razlika je osjetna, ali pričekat ćemo rezultate’