JANDROKOVIĆ SE OBRAČUNAO S NOVINARIMA: ‘Uporno gurate istinu za koju vi kažete da je točna’

Nakon što je Darko Milinović najavio da bi, ako bude izbačen iz HDZ-a mogao uskratiti svoj glas toj stranci u Saboru, oglasio se glavni tajnik Gordan Jandroković

Poručio je u subotu kako je jasno da, kao vladajuća većina, žele stabilno funkcionirati i dalje te da su prioriteti snaženje institucija, gospodarski razvoj, jačanje solidarnosti u društvu i da od njih ne odustaju, unatoč većini koja je bila tanka od samoga početka, dobro je funkcionirala i tako će biti i dalje.

Na novinarsku tvrdnju da je vladajuća većina u situaciji kada ju svatko može ucjenjivati za svaku odluku u Saboru, odnosno da je problem kada se netko razboli, Jandroković je rekao kako su vrlo uspješno brodili već godinu i pol dana i tako ćemo broditi i do kraja.

Posvećeni smo ciljevima koje smo si zadali

“Mi smo posvećeni politici i ciljevima koje smo si zadali pa vjerujemo da će nas u tome svi slijediti. To je ono što je razlika od vašeg pogleda gdje mislite da nas netko može ucjenjivati i našeg gdje smo posvećeni politikama koje smo si definirali i zadali”, rekao je Jandroković novinarima u Dubrovniku gdje sudjeluje na 13. međunarodnoj konferenciji “Dubrovnik Forum” pod nazivom “Jačanje otpornost: Sredozemlje, Europe i zapadni Balkan”.

Upitan o postupku člana Predsjedništva HDZ-a Darka Milinovića Jandroković je rekao kako su donijeli političku odluku na Predsjedništvu i da čekaju odluku Visokoga Časnoga suda. “Dakle, nemam više ništa dodati od onoga što je u svojim zaključcima donijelo Predsjedništvo HDZ-a”, rekao je.

Na upit kakav je njihov osobni odnos i kako će izgledati njihov susret pobijedi li Milinović na unutarstranačkim izborima, Jandroković je odgovorio kako će izgledati normalno. “Pozdravit ćemo se, ne bih ovo prihvatio kao neke osobne obračune. Ovdje se radi o odstupanju od temeljnih načela HDZ-a, kao što smo već kazali. Šteta je što se to dogodilo jer nastojimo za razliku od ostalih političkih opcija cijelo vrijeme definirati stabilnost i ozbiljnost. Ovaj događaj nije tome pridonio tako da je počinjena šteta i žao mi je što se to dogodilo”, dodao je Jandroković.

Ne strahujem od knjige M. Dalić i bilježnice I. Todorića

Odgovarajući na novinarsko pitanje strahuje li od knjige bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić i bilježnice bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, Jandroković je rekao kako ne strahuje zato što zna što se događalo . “Dijelom ili u cijelosti javnost je obaviještena. Sjećate se i sami kada je uočena ta nepravilnost onda sam i reagirao, kao glavni tajnik HDZ-a, tako da ne vjerujem da se bilo što novo može otkriti, ali bit će pokušaja i naših političkih protivnika i onih koji su zainteresirani da se Agrokor sruši i onih drugih koji imaju neke druge scenarije kada je u pitanju rast Agrokora. Dakle, bit će pokušaja, ali ne bojimo se da će to biti”, poručio je Jandrokvić.

Upitan o tezama bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića da je ‘strukturni spin’ Vlade pao u vodu i ‘mafijaškim skupinama’, Jandroković je rekao kako neće odgovarati na optužbe čovjeka koji nije u Hrvatskoj gdje se može braniti ovdje pred hrvatskim pravosuđem i iznositi ovdje svoje stavove. “Koliko god da se komunicira na ovakav način, nema potrebe odgovarati, jer bi se samo upleli u jednu diskusiju koja je kontraproduktivna”, smatra Jandroković.

Jandroković: Insinuacije su da je Plenković sve znao

Na novinarsku konstataciju da javnost ipak nije sve znala s obzirom na to što je bivša potpredsjednica Vlade Dalić rekla pred USKOK-om i pitanje je li njemu u redu da laže pred Hrvatskim saborom, pred Povjerenstvom o broju sastanaka i o tome da li se sve znalo ili ne, Jandroković je rekao kako je ključni problem nastao u trenutku kada je utvrđeno da je Alix Partners angažirao tvrtku u kojoj je do trenutka preuzimanja pozicije povjerenika radio i povjerenik.

“Tada smo reagirali jer smo to smatrali nečim što nije primjereno i što je bacilo sjenu na jedan inače izvrstan proces koji je osigurao opstanak i Agrokora i hrvatskih dobavljača, pa i u velikoj mjeri utjecao i na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj. Dakle, to je bio problem”, naglasio je Jandroković.

Insiunacijom je nazvao novinarsku tvrdnju da je to “sve znao” i premijer Andrej Plenković, a da se nije reagiralo. “Uopće nije tema iskaza ovo o čemu govorite sada, jer kada je u pitanju odabir podizvođača od strane Alix Partnersa o tome nisam vidio ni jedne jedine riječi. Ovdje je tema kako je došlo do zakona, što se događalo do donošenja zakona”, ustvrdio je Jandroković.

Čija je istina o aferi Hotmail točna?

Na novinarsko inzistriranje da je premijer Plenković prije rekao da nije znao sve korake, a ona (Dalić) navodi točno da je, Jandroković je odgovorio kako mu novinari uporno žele nametnuti teze koje oni smatraju točnima.

“Ja vam uporno odgovaram na ono što je po meni istina i kako sam ja ta događanja vidio. Dakle, postoji razlika između donošenja zakona i onoga što se dogodilo kada je Alix Partners odabrao podizvođača za kojeg smo smatrali da nije bilo u redu niti je pridonijelo tom procesu. Dakle, tada smo reagirali. O tome nema riječi u iskazu i tu je bio ključni propust”, zaključio je Jandroković.

“Broj sastanaka, s obzirom da ih je bilo jako puno, je li netko pogriješio u broju, to je meni manje bitno. Bitan je meritum, a tu ne vidim nikakav problem”, naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.