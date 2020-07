JANDROKOVIĆ: ‘Resor obrazovanja ide HDZ-u’; bocnuo Bernardića: ‘Neću ga tužiti jer mi ga je žao’

Jandroković je naglasio kako će HDZ, s obzirom na potporu koju su dobili na izborima, sasvim sigurno ostaviti resor obrazovanja u svojim rukama

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da su rezultati izbora velika pobjeda HDZ-a i Andreja Plenkovića osobno te istaknuo da neće “kupovati” nikoga za parlamentarnu većinu, a resor obrazovanja bit će u rukama HDZ-a.

“Andrej Plenković dobio je potporu ne samo stranke za ono što je radio već i hrvatskog naroda, za ono što je radio”, rekao je Jandroković u razgovoru za Dnevnik Nove tv te je istaknuo kako da bi volio da se razgovori o mandataru s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem dogode što prije.

‘Tražimo partnere koji su nam svjetonazorski prihvatljivi’

Predsjednik HDZ-a pokazat će 76 potpisa, i onda o predsjedniku države ovisi kada ćemo ići konstituirati novi Sabor, vjerujem da to može biti do pred kraj sedmog mjeseca”, naglasio je Jandroković.

Dodao je da HDZ planira smanjiti broj ministarstava, ali da točnu brojku još ne može javno objaviti.

Iako imaju 76 potpisa za formiranje Vlade, Jandroković je kazao kako će biti oprezni te da – ako neka stranka želi podržati njihovu Vladu – dobrodošla je.

“Ulazimo u jedno izazovno razdoblje. Tražimo partnere koji su nam svjetonazorski i programski prihvatljivi, ali isto tako koji su spremni preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom”, rekao je Jandroković.

Resor obrazovanja u rukama HDZ-a

Dodao je kako imaju 76 ruku te se neće upuštati u nikakav “shopping” za jaču saborsku većinu. Jandroković je rekao da nisu raspravljali o mogućnost da potpredsjednik Vlade bude iz redova nacionalnih manjina.

“Ako će biti osam zastupnika manjina, sasvim bi bilo prihvatljivo da imaju nekoga u Vladi, ne vidim tu nikakav problem”, istaknuo je Jandroković.

Naglasio je kako će HDZ, s obzirom na potporu koju su dobili na izborima, sasvim sigurno ostaviti resor obrazovanja u svojim rukama.

‘Povijesni rezultati u Zagrebu za HDZ’

Na pitanje želi li opet biti predsjednik Sabora rekao je da će o tome biti razgovora na stranačkim tijelima. “Ja sam s predsjednikom HDZ-a razgovarao o svojim ambicijama, složili smo se oko toga kako to treba izgledati”, dodao je.

Za izborne rezultate u Zagrebu, ustvrdio je kako su bili “povijesni” te da je to ohrabrenje pred lokalne izbore. “Očekujem da će to biti pobjednički rezultat HDZ-a”, kaže. Ne zna tko bi mogao biti HDZ-ov kandidat na lokalnim izborima u Gradu Zagrebu, ali on nema takvih ambicija.

Neće tužiti Bernardića

O izbornom “potopu” Restart koalicije i ostavci predsjednika SDP-a Davora Bernardića, Jandroković kaže kako su to primijetili prateći trendove.

“Vidjeli smo u zadnjih pet-šest dana da se SDP-u događa nešto jako loše. Dogodilo im se to da nisu imali kvalitetnu i strukturiranu kampanju, niti dobrog čelnog čovjeka, nisu dobro izbalansirali liste. Najviše im je naštetila agresivna i destruktivna kampanja koja nije nudila nikakva rješenja, već je isključivo bila orijentirana na napade na HDZ”, naglasio je Jandroković.

Najavio je i da neće nastaviti s tužbom protiv Bernardića zbog vrijeđanja. “Ne, nakon ovoga što mu se dogodilo, neću ga tužiti”, kazao je Jandroković dodavši da mu je žao bivšeg predsjednika SDP-a.

“Platio je jako visoku cijenu za ono što je činio, za vrlo nerazumne i nepromišljene poteze, tako da svatko od nas bira svoj put, ovo je njegov”, ustvrdio je Jandroković.

O radu Sabora ljeti

O radu Sabora tijekom ljeta kazao je kako o tome još nisu razgovarali.

“Sasvim sigurno ćemo se konstituirati što prije, nadam se do kraja mjeseca, onda ćemo krenuti s radom, da li će se raditi baš svaki tjedan ne mogu procijeniti, ali neće biti neke velike stanke”, zaključio je Jandroković.