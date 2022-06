Jandroković: Probleme u Splitu izazvali Puljak i njegovi, ne HDZ

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Splitu je u srijedu podržao nestranačkog kandidata HDZ- a za gradonačelnika Zorana Đogaša i tom prilikom istaknuo da su probleme u gradu izazvali Ivica Puljak i njegovi suradnici, koji su krivi i za izvanredne izbore, dok HDZ s tim nema nikakve veze.

Poručio je da je Đogaš izvrstan kandidat za gradonačelnika iza kojega stoji cijeli HDZ, kao i da će u danima do izbora 10. srpnja građani vidjeti koliko će snažno stranka podržati svojega kandidata.

Predsjednik Sabora i član Predsjedništva HDZ-a Jandroković vjeruje da će Splićani prepoznati "manipulativnu kampanju kandidata Puljka" u kojoj kontinuirano pokušava stvoriti dojam da je HDZ izazvao izbore. No, kako je naglasio, do njih je došlo zbog "disfunkcionalnosti njegovog tima i to ih prati od početka, a pratit će ih i u budućnosti, bili na vlasti, u oporbi ili drugdje" .

'Ne bu im to prošlo'

"Grad Split je postao talac njihovih nesređenih odnosa, političke konfuzije, nespremnosti da ostvare takvo ozračje u Splitu da se zaista mogu baviti komunalnim pitanjima. Kad su pokazali potpuno neznanje i nesposobnost prebacili su se u retoričke vratolomije kojima žele optužiti druge za ono što je njihova odgovornost. I u Zagrebu gledamo sličan eksperiment", ocijenio je. Upitan tko je krivac za Đogašev rezultat u prvom krugu, Jandroković je odgovorio da je to bilo prvo poluvrijeme, prvi krug, sada se vodi bitka jedan na jedan. Utakmica se igra do kraja, dodao je.

Građane će za drugi krug motivirati porukama, Đogaš će govoriti o onome što je stanovnicima važno, a važno je da Splićani za gradonačelnika izaberu kandidata koji će moći kvalitetno komunicirati s državnom razinom, koji će moći realizirati važne projekte. Puljkova je strategija demotivirati birače Zorana Đogaša i HDZ- a, "ne bu im to prošlo", zaključio je Jandroković.

Đogaš: 'Ne znam što je Centar i gdje pripadaju'

Zoran Đogaš je ocijenio da su Puljak i Centar izazvali izbore kako bi prikrili svoju nesposobnost. Razbili su ljevicu, Možemo i Pametno za Split i Dalmaciju se nisu snašli, dok SDP nikada nije imao gori rezultat, rekao je.

"Ne znamo što je Centar i gdje pripadaju? Svjetonazorski su nedefinirani, oni su politički eksperiment. Da su ostali na vlasti još godinu dana potonuli bi sami od sebe. Mislim da su oni ultra ljevica. Moja poruka je da je puno lakše govoriti, pričati nego li raditi i puno je lakše rušiti nego li graditi", rekao je.

Novinar​i su ga zamolili da razjasni svoju jučerašnju izjavu kako želi "motivirati normalne građane Splita da izađu na izbore" , a on je odgovorio kako je mislio na sve ljude "jer su svi ljudi normalni, ali situacija u kojoj smo nije normalna."

"​Tko je izazvao tu situaciju? Jesam li ja i HDZ? Ma ne, izazvao je Puljak. To nije normalna priča, ovo nije normalno vrijeme za izbore. Imate demokratsku većinu i vi to razbijete. Zašto? Da bi išli u autokratsku priču, da više nemate nesuglasica nego da imate jednoumlje", rekao je​ Đogaš.