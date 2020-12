JANDROKOVIĆ POZVAO ZASTUPNIKE DA SE ODREKNU DIJELA PLAĆA: ‘Možemo skupiti vjerojatno i milijun kuna, to je samo kap u moru’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu prilikom obilaska Petrinje istaknuo kako je potrebno pronaći model koji će biti efikasan, brz i koji će osigurati kanaliziranje financijskih sredstava

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obišao je u srijedu Petrinju i poručio da će ako bude potrebe sjednicu Sabora sazvati ranije nego je planirano.

“U stalnom sam kontaktu sa predsjednikom Vlade, vidjet ćemo koji pravni okvir je potreban da bi obnova išla efikasno i brzo. Ne treba sada paziti na detalje, bitno je da krenemo i uklonimo sve objekte koji su opasni, a onda da se ljudi što brže vrate pod krov i život vrati koliko toliko u normalu”, izjavio je Jandroković pri obilasku potresom razorene Petrinje.

“Kada vidimo kakav će biti pravni okvir onda ćemo ići na sazivanje sjednice Sabora, hoće to biti prije nego smo planirali ili otprilike tada, to je manje važno”, dodao je.

‘Sabor će brzo donijeti potrebne zakone’

Ističe kako treba pronaći model koji će biti efikasan, brz i koji će osigurati da se kanaliziraju financijska sredstva.

“Sabor će kao i svaki put do sada promptno reagirati i brzo donijeti potrebne zakone”, kazao je.

Podsjetio je da je pozvao saborske zastupnike da se odreknu dijela svojih plaća i poručio kako i na taj način zastupnici mogu pokazati solidarnost. “To je simbolično, vjerujem da će svi to učiniti, možemo skupiti vjerojatno i milijun kuna, no u odnosu na ono što je ovdje potrebno to je samo kap u moru”, rekao je Jandroković.

Predsjednik Sabora zahvalio je svima koji pomažu nakon potresa i te još jednom izrazio suosjećanje s građanima Petrinje te sućut obiteljima smrtno stradalih.

Nakon Petrinje Jandroković će obići Glinu i Majske Poljane.

Razoran potres jačine 6,2 po Richteru, s epicentrom kod Petrinje, pogodio je u utorak iza podneva središnju Hrvatsku. U potresu je poginulo sedam osoba.

