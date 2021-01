JANDROKOVIĆ PORUČIO NOVINARIMA DA NISU SVETE KRAVE: ‘Kolega HDZ-ovac koji je pustio informaciju sa sastanka je priglup’

‘Moj prvi zaključak je bio da se radilo o nekome tko je jako zlonamjeran, kada tako interpretira ono što se raspravljalo ili – bit ću vrlo grub – priglup’, kazao je Jandroković

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je danas na konferenciji za novinare jučerašnje navodne izjave s predsjedništva HDZ-a. Novinare je zanimalo kaže li on Banija ili Banovina te je li istina da neki iz HDZ-a smatraju da se dio medija s oporbom urotio protiv Vlade. Naime, jučer su mediji prenijeli vijest da je sjednicu HDZ-a otvorio Andrej Plenković riječima kako dio medija i oporba žele umanjiti ulogu Vlade u pomoći Baniji, a nakon čega je Jandroković rekao da će ih “oporba napasti” na skorašnjoj sjednici Sabora.

Navodno su optužili medije za udruživanje s Platformom Možemo! i Domovinskim pokretom, pri čemu je Dubravka Šuica ustvrdila da mediji pokušavaju rušiti HDZ, jer “Banovinu nazivaju Banijom”. Jandroković smatra da je onaj tko je plasirao te informacije “priglup”.

“Kad sam vidio tu informaciju sa sastanka postalo mi je jasno da je netko od stranačkih kolega tu informaciju plasirao medijima na način na koji ju je plasirao. To je bio veliki sastanak preko videoveze, više od 100 ljudi je nazočilo videotehnologijom tom sastanku. Moj prvi zaključak je bio da se radio o nekome tko je jako zlonamjeran, kada tako interpretira ono što se raspravljalo ili – bit ću vrlo grub – priglup, pa nije razumio to o čemu smo mi tamo razgovarali”, rekao je danas Jandroković.

“Dakle, taj netko tko je tu informaciju plasirao prešutio je da je rasprava bila jako široka, da se za raspravu javilo između 15 i 20 ljudi, da smo čuli različite rasprave, a zaključak koji je iznesen da se radi o nekakvoj uroti je jednostavno besmislen. Dakle, govorili smo o strategiji oporbe koju će ona imati na sjednicama Sabora, o fenomenima koji se događaju. Jedna demokratska rasprava u kojoj se čuju različiti stavovi i mišljenja, pa mi smo velika, demokratska stranka”, dodao je Jandroković.

Upitan nije li mu problematično da Dubravka Šuica govori o podrivanju države od medija, Jandroković je rekao da ne komentira sastanke predsjedništva. Na pitanje dijeli li on taj stav o podrivanju države od medija, Jandroković je odgovorio da ne može generalizirati. “Neću to činiti, ali da postoje urednici i novinari koji su bliski s određenim političarima, to je jasno i o tome se ima pravo govoriti. Niste ni vi svete krave kao što nismo ni mi. Mislim da to ne bi trebao biti problem”, zaključio je.

