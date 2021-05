JANDROKOVIĆ: ‘Ponašanje Dijane Zadravec šteti HDZ-u’; Ona mu je smjesta odgovorila: ‘HDZ-u šteti korupcija, a ne ja’

Upitan šteti li Dijana Zadravec HDZ-u, Jandroković je odgovorio potvrdno

Šef Sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na nabavu borbenih aviona, kampanju za drugi krug lokalnih izbora, ali i jučerašnji sastanak s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Na kraju je upitan i o smijenjenoj Dijani Zadravec.

Jandroković je o sastanku s Milanovićem i Vijećem za obranu kazao da je riječ o povjerljivim podacima i da ne može komentirati što se na sastanku govorilo.

“Očekujem da će Vlada skoro predstaviti tu odluku. Ima puno dobrih stvari o kojima bih govorio, ali nažalost, ne mogu. Molio bih vas da pričekate, jer nisam u poziciji, s obzirom na to da sam u Vijeću za obranu, išta govoriti. Bilo je profesionalno, napravili smo ono što se od nas očekivalo i to je to. Suradnja je obveza svih nas. Kad su u pitanju naše ustavne i zakonske obveze naravno da moramo surađivati, to činimo profesionalno i to je za sada dovoljno”, kazao je Jandroković novinarima.

Ne otkriva točno za koga će glasovati u drugom krugu

“Drugi krug je nova utakmica, svi koji smo u politici, znamo da nosi određene rizike, HDZ ulazi kao favorit u drugi krug, postoje sredine gdje ćemo se dodatno koncentrirati, očekujem da ćemo obraniti veliku većinu i županija i gradova i općina gdje smo bili na vlasti i najmanje ponoviti rezultat iz 2017. godine. Vidim da postoje spekulacije jesmo li pobijedili ili nismo, kad se zbroje svi podaci, mi smo otprilike na rezultatu od 2017. godine”, kazao je predsjednik Sabora.

Jandrokovića su novinari pitali za koga će glasovati. “Moja je obaveza izići na izbore, mogu reći da sasvim sigurno neću, nikad nisam i neću podržavati one koji podržavaju lijeve političke opcije. Rekao sam da ću izići i neću podržati ljevicu. Naravno da neću govoriti niti je pristojno govoriti za koga ću glasovati, ali da ću izaći na izbore i da neću zaokružiti kandidata ljevice, to mogu reći”, odgovorio je.

Uslijedilo je pitanje hoće li onda glas dati Miroslavu Škori, a Jandroković je odgovorio: “Ako neću zaokružiti lijevu opciju, onda postoje još dvije opcije.”

‘Ponašanje Dijane Zadravec nanosi štetu HDZ-u’

“Da, šteti! Njeno ponašanje nanosi štetu HDZ-u”, odgovorio je šef Sabora. Odgovarajući na pitanje treba li stranka protiv nje pokrenuti postupak, Jandroković kaže da će o odlučivati nadležna tijela.

Dijana Zadravec nakon toga je za N1 uzvratila: “HDZ-u šteti korupcija, a ne ja. Korupcija i nečinjenje da se ta korupcija riješi.”

