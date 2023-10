Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podigao je prašinu svojim uvodnim govorom već na početku saborske sjednice u petak te izazvao burne reakcije saborskih zastupnika.

"U vezi s uvrštavanjem izvješća MUP-a na dnevni red sjedncie Sabore koje je MUP dostavio odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ne postoji obveza postupanja. Pozivam predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost Sinišu Hajdaša Dončića da sazove novu sjednicu i da u skladu s poslovnikom pošalje prijedlog. Htio bih otkloniti namjerno plasirane teze da HDZ i većina izbjegavaju plenarnu raspravu o pitanju migracija i Schengena. Želimo i osobno tu raspravu, pa vas molim da se u skladu s poslovnikom uputi prijedlog od strane Odbora za unutarnju politiku", kazao je Jandroković, a njegova objava nije blagonaklono dočekana od strane oporbenih zastupnika.

Nikola Grmoja ustvrdio je da je prijedlog "apsolutno u skladu s poslovnikom Sabora". "Možda ćete pod pritiskom popustiti jer ste vi, predsjednik Vlade i Božinović odgovorni za pad Schengena i morat ćete dopustiti ovu raspravu", kazao je Grmoja.

'Ti ljudi dovode svoj rat sa sobom'

"Ne mogu ja staviti na raspravu nešto što nije u skladu s Poslovnikom, pa kako bi to izgledalo?", pravdao se Jandroković.

Na to se uključio Miro Bulj.

"Dok vi sazovete plenarnu sjednicu, migranti gdje nažalost najviše ima terorista...oni ugrožavaju sigurnost svih ljudi uz granicu. To su ljudi koji dovode rat sa sobom, koji pucaju na hrvatske policajce među kojima su bili moji Sinjani. Ja živim na granici, ja sam gradonačelnik i želim sigurnost svojih građana", kazao je Bulj. Gdje je hrvatska vojska? Pa šuplji smo ko sir! Što radi Slovenija, što radi Mađarska, što radi Austrija?", vikao je Bulj.

"Vi smatrate da su migranti teroristi?", upitao ga je Sanader.

"Ma nećete vi meni stavljati riječi u usta. To ti je mogao Sanader, to je mogla Kosorica, Karamarko, Plenković, oni su to mogli napraviti. Ti si sebi uzeo za pravo da govoriš što sam ja rekao", kazao je Bulj nakon što mu je Jandroković pokušao dodijeliti opomenu. "Blokirate sigurnost građana Hrvatske", dodao je, na što mu je Jandroković oduzeo riječ.

'Ja vas ne mogu shvatiti'

Jandroković je kazao kako mu je neshvatljivo da od krize koja pogađa cijeli svijet Bulj krivicu prebacuje na Hrvatsku.

"Ja vas ne mogu shvatiti", zaključio je Jandroković te pozvao Mostovce da prestanu maltretirati sa stavovima za koje nemaju potporu.

Katarina Peović (RF) osudila je govor mržnje zastupnika Bulja koji je migrante nazvao teroristima.

Nisu svi migranti teroristi ali svi teroristi su ilegalni migranti u zadnjih godina, uzvratio je Nino Raspudić zastupnici RF-a.

Nikola Grmoja rekao je pak da oni koji ilegalno prelaze granicu čine prekršaj a dolaze iz kultura gdje se teroristički čin odobrava i da toga moramo biti svjesni.

Govor mržnje i ksenofobne izjave osudili su također Sandra Benčić (Možemo) i Peđa Grbin (SDP).

"Potpuno je neprihvatljivo stavljati znak jednakosti između migranata i terorista", naglasio je Grbin.