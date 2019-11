JANDROKOVIĆ OTKRIO ZAŠTO JE POKAZAO SVOJU PLAĆU: ‘Ovo govori sve o Bernardiću’

Ponovio je da po njegovu mišljenju oni koji su koristili govor mržnje, pozivali na nasilje, na nelojalnost HDZ-u i na glasovanje za druge kandidate nemaju mjesto u HDZ-u

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak da je namjerno dao na uvid iznose svojih plaća prije i poslije porezne reforme kako bi pokazao da predsjednik SDP-a Davor Bernardić ne govori istinu.

“Potpuno je neprimjereno kada jedan saborski zastupnik, koji je i predsjednik glavne oporbene stranke, iznosi neistine, laži, insinuira, to onda gledatelji prate i misle da to što on govori ima neku osnovu”, rekao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

“Namjerno sam to učinio da se vidi kako on ne govori istinu i da je to normalno za dio članova SDP-a – nešto kažu što se kasnije potvrdi kao laž, a onda oni idu dalje kao da se ništa nije dogodilo”, dodao je.

‘Ovo sve govori o Bernardiću’

“Bernardić koji ima odluku Povjerenstava za sprečavanje sukoba interesa jer je primio donaciju od 260 tisuća kuna, umjesto da se poklopi po ušima sad proziva druge izmišljajući da im je plaća 4000 kuna veća nego što je bila prije porezne reforme. Dakle potpuno neistina, neprimjereno i to ustvari sve govori o Bernardiću”, zaključio je Jandroković.

Bernardić je ranije prozvao Jandrokovića da mu je plaća s poreznom reformom porasla za 4000 kuna mjesečno, dok istovremeno Vlada nema za povećanje plaća učiteljima i profesorima.

O WhatsApp aferi

Na novinarski upit zašto će zagrebački gradski Odbor HDZ-a na telefonskoj sjednici odlučivati o stegovnim postupcima za svoje članove koji su na “WhatsApp” grupi širili govor mržnje Jandroković je odgovorio da to treba pitati predsjednika gradske organizacije HDZ-a.

Ponovio je da po njegovu mišljenju oni koji su koristili govor mržnje, pozivali na nasilje, na nelojalnost HDZ-u i na glasovanje za druge kandidate nemaju mjesto u HDZ-u.

Nije precizirao o kojem je broju članova HDZ-a riječ kazavši da je zadaća Gradskog odbora i Časnog suda HDZ-a utvrditi “tko je ušao u područje koje je neprihvatljivo za ostajanje u HDZ-u”.